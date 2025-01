En bikini, cette chanteuse confirme le retour de cette tendance pour l’été 2025 !

Lisa, la chanteuse phare du girl group sud-coréen BLACKPINK, a récemment captivé ses fans en partageant des clichés pris dans un luxueux resort en bord de mer. Sur Instagram, elle dévoile un bikini blanc orné de motifs géométriques pastel, apparemment signé Louis Vuitton, son partenaire de longue date. Cette tenue, chic et minimaliste, annonce le grand retour des bikinis aux imprimés rétro et des accessoires vintage, une combinaison parfaite pour l’été à venir.

La tendance : le bikini rétro aux motifs géométriques

Le look choisi par Lisa repose sur des codes simples mais efficaces : un bikini à motifs vintage, associant des formes géométriques à des tons doux et pastels. Ce style évoque un retour nostalgique aux années 70 et 80, tout en s’inscrivant dans une esthétique moderne et luxueuse. Les coupes minimalistes et les détails soignés, comme les liens ajustables dorés, ajoutent une touche d’élégance à cette tendance estivale.

Les motifs rétro et les couleurs pastel ne se contentent pas d’être esthétiques : ils reflètent aussi un désir d’évasion et de douceur, parfaits pour les escapades estivales en bord de mer. Lisa prouve ainsi que les imprimés intemporels et les coupes simples ont encore leur place dans la garde-robe moderne.

Les accessoires qui complètent le look

Outre son bikini, Lisa complète son style avec des accessoires qui renforcent cette tendance estivale. Elle porte un sac en filet noir, à la fois chic et décontracté, qui s’inscrit dans la vague des accessoires durables et esthétiques. Côté bijoux, elle opte pour la simplicité avec une chaîne fine ornée d’une étoile et un bracelet blanc minimaliste, parfaits pour souligner la fraîcheur et la simplicité de son look.

Une ambiance de luxe décontracté

Les clichés de Lisa ne se contentent pas de mettre en avant sa tenue. Le cadre joue un rôle crucial dans la tendance qu’elle relance : un resort haut de gamme, avec une piscine privée donnant sur la mer, évoque l’idée d’un été fait de luxe et de sérénité. Cette combinaison d’élégance et de décontraction inspire ses fans à reproduire ce style chic et accessible.

Le bikini rétro aux motifs pastel séduit parce qu’il allie élégance intemporelle et fraîcheur estivale. Sa simplicité permet de le porter facilement tout en se démarquant grâce aux détails subtils, comme les imprimés et les accessoires choisis. Lisa montre que l’été 2025 sera placé sous le signe d’une mode nostalgique et raffinée, où le passé inspire un présent revisité.

Pour reproduire le look de Lisa, voici quelques conseils :

Choisissez un bikini avec des imprimés géométriques doux ou vintage , dans des tons pastel ou neutres.

, dans des tons pastel ou neutres. Ajoutez des accessoires minimalistes , comme un sac en filet ou un bijou discret, pour rester dans l’élégance sobre.

, comme un sac en filet ou un bijou discret, pour rester dans l’élégance sobre. Inspirez-vous de l’ambiance luxueuse mais accessible, en choisissant des décors naturels ou marins pour vos photos estivales.

Lisa confirme une fois de plus son statut de véritable trend-setter et prouve que le bikini rétro sera l’un des must-have de l’été 2025. Alors, prête à adopter cette tendance inspirée par l’icône de BLACKPINK ?