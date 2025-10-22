À 49 ans, cette actrice dit stop à l’obsession de la chirurgie esthétique

Léa Michel
Extrait de la série « The Diplomat »

Keri Russell, actrice reconnue notamment pour son rôle dans la série « The Diplomat », s’oppose aux normes de beauté souvent irréalistes et aux pressions croissantes imposées par l’industrie du cinéma.

Une empathie incarnée dans son personnage

Dans une récente interview accordée au média People, Keri Russell dénonce cette « étrange obsession » autour de la chirurgie plastique, particulièrement chez les femmes. Elle confie : « Tout le monde a une opinion sur votre apparence, votre tenue, votre coiffure ». Keri Russell évoque son personnage dans la série « The Diplomat », l’ambassadrice Kate Wyler, pour lequel elle trouve une « connexion forte autour du thème des attentes sociales sur l’apparence ». Elle apprécie le côté « grincheux » de son rôle qui lutte contre ces pressions avec une attitude franche et parfois rude : « J’aime son côté râleur qui se bat toujours contre les gens et qui est parfois impolie. J’adore ça ! ».

Une société obsédée par la chirurgie

L’actrice américaine Keri Russell souligne également que « la chirurgie esthétique est actuellement une tendance très répandue dans le milieu du show-business, chez les hommes comme chez les femmes, même chez les tout jeunes ». Elle affirme que « bien que beaucoup de stars paraissent incroyablement belles, cette course à la perfection artificielle pose question ».

Elle a aussi évoqué une scène de la saison 3 de la série « The Diplomat » où son personnage critique avec humour et lucidité cette obsession, mettant en avant un style plus naturel et spontané : « Ce style c’est : ne pas donner l’impression de passer des heures à se coiffer, parce que certains ont des choses plus importantes à faire ».

Par cette prise de position, Keri Russell devient ainsi une porte-voix importante face aux standards irréalistes d’Hollywood. Elle incite à accepter la beauté naturelle, les expressions authentiques et à repenser les normes de l’industrie du divertissement, faisant de son engagement un appel à la liberté et à la confiance en soi.

