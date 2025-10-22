À 60 ans, Brooke Shields s’affiche sans maquillage avec sa fille

Brooke Shields, actrice iconique révélée par « Pretty Baby » et « The Blue Lagoon », continue d’inspirer des milliers de femmes à travers le monde.

Le naturel comme moteur de confiance

Brooke Shields s’affiche régulièrement sans maquillage sur ses réseaux sociaux, affichant avec confiance son visage qui raconte la beauté des années vécues. Dans une récente publication Instagram, elle apparaît auprès de sa fille Rowan dans un décor automnal à New York, arborant un look « lumberjack » chaleureux et s’adonnant à sa passion pour la broderie.​

Brooke Shields choisit de montrer une image authentique d’elle-même, loin des standards hollywoodiens et du culte de la jeunesse. Elle avoue d’ailleurs avec autodérision que sa vue baisse, tout en relatant les moments familiaux précieux qu’elle partage avec ses filles. Cette démarche s’inscrit dans une tendance où de plus en plus de célébrités renoncent aux filtres et à la retouche photo pour valoriser le naturel et l’acceptation de soi.​

View this post on Instagram A post shared by Brooke Shields (@brookeshields)

Un lien complice et inspirant avec ses filles

Rowan, l’aînée, suit les pas de sa mère en arborant une allure mode et affirmée lors de sorties publiques, et partage divers rituels avec elle comme le tatouage en duo pour commémorer les grandes étapes de la vie. Brooke Shields explique souvent que ses filles sont ses plus grandes critiques en matière de style, préférant la voir dans des « tenues plus audacieuses » que dans une « mode trop classique ». Leur complicité va jusqu’au partage de vêtements emblématiques, comme la robe rouge de Brooke portée par Rowan à son bal de fin d’année.​

Un message d’acceptation et de joie

Au fil des années, Brooke Shields a affirmé à plusieurs reprises que vieillir est une richesse. « J’ai mérité tout ce que j’ai sur mon visage ». Son choix sans maquillage et son rapport détendu à la beauté encouragent une génération à valoriser l’authenticité, la confiance et les expériences qui forment chaque visage.

L’actrice et productrice américaine Brooke Shields prouve ainsi, à travers ses publications et ses paroles, que le bonheur n’a pas d’âge et que la beauté s’exprime surtout dans le naturel et la bienveillance envers soi-même.