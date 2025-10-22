À 60 ans, Elizabeth Hurley rayonne en pièce de bain et révèle son secret bien-être

Elizabeth Hurley impressionne une fois de plus ses fans. L’actrice, mannequin et productrice britannique prouve qu’élégance et confiance peuvent traverser les décennies. À 60 ans, elle révèle ses secrets bien-être.

Ses secrets photo : étirement et lumière naturelle

Sous une publication récente, Elizabeth Hurley a confié sa recette pour réussir ses clichés flatteurs : « Mon secret pour les photos en 2 pièces ? Stretch ! Si vous hésitez, levez les bras ou allongez‑vous ! (et n’oubliez pas la crème solaire) ». Elle accompagne ce conseil d’un rappel essentiel : la protection solaire est son geste beauté numéro un.

Les photos partagées sur son compte la montrent rayonnante dans des 2 pièces colorés signés de sa propre marque Elizabeth Hurley Beach. L’actrice conseille également de jouer avec la lumière naturelle : le lever et le coucher du soleil sont, selon elle, les meilleurs moments pour capturer la chaleur dorée sans abîmer la peau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Une vie loin des excès

Elizabeth Hurley cultive un mode de vie simple et équilibré, qui lui permet de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Elle a choisi de réduire sa consommation de boissons alcoolisées : « Je n’en bois presque plus. Avec l’âge, mon corps le tolère moins bien. Désormais, je ne bois qu’en de très rares occasions ». Côté alimentation, elle privilégie la simplicité et la qualité : des légumes frais, du poulet rôti, des purées maison et peu de produits transformés. Pas de régimes stricts ni de cures détox : elle mise plutôt sur la régularité et l’écoute de ses besoins.

L’actrice explique aussi aimer rester active naturellement : du jardinage, de longues promenades et beaucoup de mouvement au quotidien. « Je ne vais pas à la salle, mais je suis toujours active », confie-t-elle – une approche douce et équilibrée, fondée sur le plaisir et le bien-être plutôt que sur la performance.

Une beauté simple et solaire

Elizabeth Hurley se définit avant tout comme une femme « qui s’amuse ». Amoureuse du musicien Billy Ray Cyrus, elle vit un renouveau à la fois sentimental et professionnel. Pour elle, la beauté tient moins à la perfection qu’à la joie de vivre et à l’authenticité.

À travers ses apparitions et ses conseils, Elizabeth Hurley prône ainsi un bien‑être accessible : bouger, aimer, s’écouter et prendre soin de soi sans obsession. À 60 ans, l’actrice, mannequin et productrice britannique prouve qu’il n’existe pas d’âge pour se sentir belle.