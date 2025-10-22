Lily-Rose Depp surprend tout le monde avec ce changement capillaire

Fini le blond californien hérité de sa mère la chanteuse, actrice et mannequin française Vanessa  Paradis : Lily‑Rose Depp a surpris ses fans avec un tout nouveau look automnal. Récemment aperçue à Los Angeles, l’actrice et mannequin a choisi une teinte chocolat veloutée qui fait déjà sensation sur les réseaux.

Une métamorphose remarquée à Los Angeles

Photographiée à la sortie d’un salon de coiffure californien, la fille de Johnny  Depp et Vanessa  Paradis a dévoilé une chevelure châtain foncé aux reflets chauds. Exit les ondulations blondes signatures : place à un brun profond et lustré, qui souligne son teint clair et ses yeux noisette. Selon Closer Mag, cette transformation capillaire pourrait être liée à plusieurs projets cinématographiques que la comédienne prépare pour 2026, dont  « Alpha  Gang » aux côtés de l’actrice australo-américaine Cate Blanchett et l’actrice française Léa  Seydoux, ou « Werewolf » avec l’acteur britannique Aaron Taylor‑Johnson.

Le brun glossy, tendance phare de l’automne

Cette coloration s’inscrit dans la vague du « brun glossy » qui remplace les blonds lumineux de l’été. Riches en reflets dorés ou noisette, ces tons denses redonnent de la profondeur au visage tout en adoucissant les traits. Les coloristes parlent d’un « brun lumière » : une nuance fluide et naturelle, capable de capter la lumière sans alourdir la chevelure. Vue sur d’autres célébrités comme la chanteuse américaine Jennifer Lopez ou l’actrice cubano-espagnole Ana de Armas, cette tendance mise sur la brillance et les soins nourrissants pour un résultat chic.

Un retour à ses cheveux naturels

Les clichés récents montrent Lily‑Rose  Depp les cheveux encore mouillés, dans un style aussi détendu que maîtrisé : jogging gris, lunettes papillon et sac  Chanel. Une allure effortless qui renforce son image de muse bohème, fidèle à l’esthétique de la maison  Chanel dont elle reste ambassadrice. Les internautes, conquis, ont salué cette métamorphose : « Elle est superbe en brune ! », « Ce look lui va à merveille », ou encore « Une élégance intemporelle », peut‑on lire sous ses photos.

En définitive, ce brun intense marque sans doute une nouvelle étape pour l’actrice de 26 ans, qui s’émancipe peu à peu de l’image de « fille de ». À travers ce choix capillaire fort, Lily‑Rose Depp s’impose comme une figure mode affirmée, capable de transformer chaque apparence en déclaration d’intention.

