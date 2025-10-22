Critiquée pour son apparence lors d’un défilé, cette athlète répond avec élégance

Léa Michel
@sunisalee/Instagram

La gymnaste Suni Lee, double médaillée d’or olympique, a récemment fait sensation lors du défilé Victoria’s Secret 2025 à New York, mais a aussi été la cible de remarques blessantes sur sa taille par certains internautes.

Défendre la diversité et la confiance en soi

Jugée « trop petite » (Suni Lee mesure 1m52) parmi les mannequins du podium lors du défilé Victoria’s Secret 2025, elle a choisi de répondre avec classe via une vidéo TikTok, où elle note en légende : « can u guys stop bullying me » (Pouvez-vous arrêter de m’intimider ?). Sa démarche s’accompagne de nombreux soutiens en ligne, dont ce commentaire liké par Suni : « Toi tu étais sur le podium, eux étaient juste énervés… chez eux ».​

Face au harcèlement, le soutien du public s’est exprimé sur les réseaux sociaux, où de nombreux fans soulignent que la valeur d’une femme ne se mesure pas à sa taille mais à son parcours et à sa force. Suni Lee conclut : « Je vous aime mes filles ».

@sunisalee_can u guys stop bullying me♬ original sound – lyrical matcha

Un message inspirant

Suni Lee refuse de se laisser enfermer dans les standards et rappelle que sa participation au défilé était un rêve hors de sa zone de confort. Elle confie : « En grandissant, je ne voyais pas beaucoup de filles qui me ressemblaient dans ce genre d’espace. Être ici en tant qu’athlète, quelqu’un qui a travaillé si dur pour réaliser ses rêves, c’est puissant ». Elle insiste : « Je veux que les jeunes filles sachent qu’elles n’ont pas à se conformer à un seul modèle. On peut viser l’or olympique et assumer sa féminité ».​

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Victoria’s Secret PINK (@vspink)

La gymnaste américaine Suni Lee incarne ainsi aujourd’hui l’audace d’affirmer sa petite taille et d’encourager chaque personne à célébrer sa singularité dans le monde du sport comme de la mode.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
À 60 ans, Brooke Shields s’affiche sans maquillage avec sa fille

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

À 60 ans, Brooke Shields s’affiche sans maquillage avec sa fille

Brooke Shields, actrice iconique révélée par "Pretty Baby" et "The Blue Lagoon", continue d’inspirer des milliers de femmes...

À 49 ans, cette actrice dit stop à l’obsession de la chirurgie esthétique

Keri Russell, actrice reconnue notamment pour son rôle dans la série "The Diplomat", s’oppose aux normes de beauté...

À 69 ans, Kris Jenner rejoue un monument des années 2000 et fait sensation

La femme d'affaires et personnalité des médias américaine Kris Jenner a une nouvelle fois prouvé qu’elle avait le...

Lily-Rose Depp surprend tout le monde avec ce changement capillaire

Fini le blond californien hérité de sa mère la chanteuse, actrice et mannequin française Vanessa  Paradis : Lily‑Rose Depp a...

À 60 ans, Elizabeth Hurley rayonne en pièce de bain et révèle son secret bien-être

Elizabeth  Hurley impressionne une fois de plus ses fans. L’actrice, mannequin et productrice britannique prouve qu’élégance et confiance...

Une chanteuse coréenne dénonce un traitement « raciste » en plein vol

La chanteuse et actrice sud-coréenne Kang Ji-hyun, mieux connue sous son nom de scène Soyou, a déclenché l’émotion...