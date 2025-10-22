Critiquée pour son apparence lors d’un défilé, cette athlète répond avec élégance

La gymnaste Suni Lee, double médaillée d’or olympique, a récemment fait sensation lors du défilé Victoria’s Secret 2025 à New York, mais a aussi été la cible de remarques blessantes sur sa taille par certains internautes.

Défendre la diversité et la confiance en soi

Jugée « trop petite » (Suni Lee mesure 1m52) parmi les mannequins du podium lors du défilé Victoria’s Secret 2025, elle a choisi de répondre avec classe via une vidéo TikTok, où elle note en légende : « can u guys stop bullying me » (Pouvez-vous arrêter de m’intimider ?). Sa démarche s’accompagne de nombreux soutiens en ligne, dont ce commentaire liké par Suni : « Toi tu étais sur le podium, eux étaient juste énervés… chez eux ».​

Face au harcèlement, le soutien du public s’est exprimé sur les réseaux sociaux, où de nombreux fans soulignent que la valeur d’une femme ne se mesure pas à sa taille mais à son parcours et à sa force. Suni Lee conclut : « Je vous aime mes filles ».

Un message inspirant

Suni Lee refuse de se laisser enfermer dans les standards et rappelle que sa participation au défilé était un rêve hors de sa zone de confort. Elle confie : « En grandissant, je ne voyais pas beaucoup de filles qui me ressemblaient dans ce genre d’espace. Être ici en tant qu’athlète, quelqu’un qui a travaillé si dur pour réaliser ses rêves, c’est puissant ». Elle insiste : « Je veux que les jeunes filles sachent qu’elles n’ont pas à se conformer à un seul modèle. On peut viser l’or olympique et assumer sa féminité ».​

La gymnaste américaine Suni Lee incarne ainsi aujourd’hui l’audace d’affirmer sa petite taille et d’encourager chaque personne à célébrer sa singularité dans le monde du sport comme de la mode.