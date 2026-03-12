L’actrice Lily-Rose Depp fait renaître l’imprimé léopard avec allure

Les tendances mode ont souvent la particularité de revenir sur le devant de la scène après avoir été jugées démodées. L’imprimé léopard en est un exemple emblématique. Lors de la Fashion Week de Paris, l’actrice et mannequin franco-américaine Lily-Rose Depp a attiré l’attention avec une silhouette qui remet en lumière cet imprimé iconique.

Une apparition remarquée au défilé Chanel

Le défilé Chanel automne-hiver 2026/2027, organisé au Grand Palais pendant la Fashion Week de Paris, a rassemblé de nombreuses personnalités du monde du cinéma et de la mode. Parmi les invités du premier rang, Lily-Rose Depp s’est distinguée avec un total look léopard. L’actrice et mannequin franco-américaine portait une robe midi à larges bretelles ornée de cet imprimé, accompagnée d’un petit chapeau assorti dans les cheveux. La tenue était complétée par des accessoires plus sobres, notamment un sac Chanel bordeaux et des escarpins dans des tons neutres, créant un contraste avec l’imprimé animalier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HELLO! US (@hellomagus)

Un imprimé emblématique de la mode

L’imprimé léopard occupe une place particulière dans l’histoire de la mode. Popularisé dès les années 1940 et 1950, il devient au fil des décennies un symbole de style dit audacieux. Dans les années 1960, certaines maisons de couture et figures du cinéma contribuent à rendre cet imprimé très populaire. Plus tard, dans les années 1990 et 2000, il est adopté dans des styles très variés, du chic hollywoodien aux influences rock. Aujourd’hui encore, de nombreux stylistes continuent de revisiter l’imprimé animalier dans leurs collections.

Une allure entre vintage et modernité

La tenue portée par Lily-Rose Depp combinait plusieurs références stylistiques. Le petit chapeau et la coupe de la robe évoquent un style rétro, tandis que la simplicité des accessoires apportait une touche plus contemporaine.Ce mélange d’influences a donné à la tenue un esprit à la fois vintage et moderne, souvent associé au style parisien. Dans les tendances actuelles, les stylistes expliquent que l’imprimé léopard peut être porté de manière élégante lorsqu’il est associé à des pièces sobres ou à des accessoires minimalistes.

Un lien étroit avec la maison Chanel

La présence de Lily-Rose Depp au défilé Chanel n’est pas surprenante. L’actrice et mannequin franco-américaine entretient depuis plusieurs années un lien étroit avec la maison de couture. Elle est devenue très jeune l’un des visages de la marque, notamment pour le parfum Chanel N°5. Cette collaboration s’inscrit aussi dans une histoire familiale, sa mère Vanessa Paradis étant associée à Chanel depuis les années 1990. Depuis, Lily-Rose Depp apparaît régulièrement lors des défilés et événements de la maison.

Avec son apparition remarquée lors de la Fashion Week de Paris, Lily-Rose Depp a ainsi remis en lumière l’imprimé léopard, un motif emblématique régulièrement revisité par la mode. Entre héritage vintage et interprétation contemporaine, ce style prouve une nouvelle fois que certaines tendances peuvent traverser les décennies tout en restant actuelles.