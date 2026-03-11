« La nouvelle Pamela Anderson » : cette mannequin s’impose dans le casting du prochain « Baywatch »

La mannequin et personnalité de la télévision américaine Brooks Nader s’impose dans le casting du reboot de « Baywatch : Alerte à Malibu ». Elle a annoncé la nouvelle sur son Instagram le 9 mars, confirmant son rôle de série régulière dans cette production Fox prévue pour la saison 2026/27.

Selene, la rivale au verbe haut

Brooks Nader jouerait Selene, capitaine des sauveteurs de Zuma Beach, décrite comme « à la langue bien pendue » et excellente dans son job, mais en constante friction avec Hobie Buchannon (Stephen Amell), le capitaine de « Baywatch : Alerte à Malibu ». Leur rivalité, déjà explosive, s’intensifie quand Hobie intègre sa fille Charlie (Jessica Belkin) à son équipe, révélant des tensions bien plus profondes que de simples divergences professionnelles.

Un casting qui promet du spectacle

Brooks Nader rejoint un ensemble déjà étoffé : l’actrice américaine Hassie Harrison (Nat), l’acteur américain Thaddeus LaGrone (Brad), l’actrice Jessica Belkin (Charlie), avec l’acteur américain David Chokachi qui reprend son rôle récurrent de Cody Madison, gérant du bar The Shoreline et mentor des jeunes sauveteurs.

Les fans en délire

L’annonce a enflammé les réseaux sociaux : « La nouvelle Pamela Anderson est là ! », « Brooks Nader en Selene, c’est parfait, elle va tout déchirer ! », s’enthousiasment les fans, impatients de voir cette bombe mode endosser la légendaire tenue rouge pour des sauvetages adrenalinés et des intrigues brûlantes dans le reboot de « Baywatch : Alerte à Malibu ».

En résumé, Brooks Nader s’impose comme la nouvelle figure charismatique du reboot de « Baywatch : Alerte à Malibu », promettant de raviver la flamme du cultissime feuilleton des années 90. Avec son rôle de capitaine explosive, elle est déjà pressentie pour devenir l’icône de cette nouvelle génération de sauveteurs.