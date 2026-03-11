« La nouvelle Pamela Anderson » : cette mannequin s’impose dans le casting du prochain « Baywatch »

Léa Michel
@brooksnader/Instagram

La mannequin et personnalité de la télévision américaine Brooks Nader s’impose dans le casting du reboot de « Baywatch : Alerte à Malibu ». Elle a annoncé la nouvelle sur son Instagram le 9 mars, confirmant son rôle de série régulière dans cette production Fox prévue pour la saison 2026/27.

Selene, la rivale au verbe haut

Brooks Nader jouerait Selene, capitaine des sauveteurs de Zuma Beach, décrite comme « à la langue bien pendue » et excellente dans son job, mais en constante friction avec Hobie Buchannon (Stephen Amell), le capitaine de « Baywatch : Alerte à Malibu ». Leur rivalité, déjà explosive, s’intensifie quand Hobie intègre sa fille Charlie (Jessica Belkin) à son équipe, révélant des tensions bien plus profondes que de simples divergences professionnelles.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Brooks Nader (@brooksnader)

Un casting qui promet du spectacle

Brooks Nader rejoint un ensemble déjà étoffé : l’actrice américaine Hassie Harrison (Nat), l’acteur américain Thaddeus LaGrone (Brad), l’actrice Jessica Belkin (Charlie), avec l’acteur américain David Chokachi qui reprend son rôle récurrent de Cody Madison, gérant du bar The Shoreline et mentor des jeunes sauveteurs.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Brooks Nader (@brooksnader)

Les fans en délire

L’annonce a enflammé les réseaux sociaux : « La nouvelle Pamela Anderson est là ! », « Brooks Nader en Selene, c’est parfait, elle va tout déchirer ! », s’enthousiasment les fans, impatients de voir cette bombe mode endosser la légendaire tenue rouge pour des sauvetages adrenalinés et des intrigues brûlantes dans le reboot de « Baywatch : Alerte à Malibu ».

En résumé, Brooks Nader s’impose comme la nouvelle figure charismatique du reboot de « Baywatch : Alerte à Malibu », promettant de raviver la flamme du cultissime feuilleton des années 90. Avec son rôle de capitaine explosive, elle est déjà pressentie pour devenir l’icône de cette nouvelle génération de sauveteurs.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Zendaya crée la surprise avec une coupe courte et un look minimaliste
Article suivant
« Un charisme rare » : à 57 ans, Gillian Anderson prouve que le podium est ouvert à tous les âges

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Un charisme rare » : à 57 ans, Gillian Anderson prouve que le podium est ouvert à tous les âges

L’actrice américaine Gillian Anderson, star de « The X-Files », a défilé avec assurance lors de la Fashion...

Zendaya crée la surprise avec une coupe courte et un look minimaliste

Zendaya crée la surprise avec une coupe courte ultra chic et un look minimaliste qui captive tous les...

Après des moqueries sur son apparence, cette influenceuse livre une réponse très personnelle

La créatrice de contenu anglaise Madeline Argy transforme les moqueries en leçon puissante de body positivity après une...

La mannequin américaine Emily Ratajkowski mise sur un look épuré qui attire les regards

Lors de la Fashion Week de Paris, au défilé Loewe automne-hiver 2026/27, la mannequin, actrice et auteure américaine...

« Elle ne vieillit pas » : 27 ans après, Elizabeth Hurley revisite l’un de ses looks les plus mémorables

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley a dernièrement ébloui ses fans en ressortant la mythique robe Versace...

Dans un look rouge à pois, Hailey Bieber signe un look qui attire l’attention

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber captive tous les regards avec un look rouge à pois élégant....