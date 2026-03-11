« Un charisme rare » : à 57 ans, Gillian Anderson prouve que le podium est ouvert à tous les âges

Léa Michel
@gilliana/Instagram

L’actrice américaine Gillian Anderson, star de « The X-Files », a défilé avec assurance lors de la Fashion Week de Paris, illuminant le runway d’une présence magnétique et intemporelle.

Un revival headband 90’s chic

Gillian Anderson a captivé avec une robe crème brodée de sequins portée avec une coiffure headband zig-zag façon années 90. Ce bandeau texturé, qui repousse les mèches avant comme des doigts dans les cheveux, lui donnait un look funky et délicieusement rétro. Entourée de mannequins de moins de 30 ans, Gillian Anderson démontre – à 57 ans – un charisme qui transcende les générations, marchant avec une élégance naturelle et décontractée.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Gillian Anderson (@gilliana)

Les fans en admiration

La Toile s’est enflammée pour Gillian Anderson : « Un charisme rare, elle vole la vedette à 57 ans ! » ou encore « J’adore qu’à son âge elle soit sur le podium, une reine intemporelle ! », s’enthousiasment les fans, célébrant sa présence magnétique et son « audace » de défier les codes de l’âge dans la mode.

Tendance headband : retour en force

Ce bandeau à crans, star des rom-coms des 90’s comme « Clueless », connaît un comeback fulgurant avec la vague beauté rétro : contour mat, lèvres sombres et make-up minimaliste tandis que les headbands tortue plats inspirés de Carolyn Bessette Kennedy envahissent les réseaux sociaux. Sur les podiums, on voit aussi des queues-de-cheval lâches et naturelles, loin des looks trop structurés – un vent de fraîcheur effortless.

En résumé, Gillian Anderson redéfinit la mode à 57 ans en faisant du podium un espace inclusif et vibrant. Son headband rétro et sa présence rayonnante rappellent que le « vrai charisme » n’a pas d’âge – une masterclass d’élégance intemporelle.

Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
