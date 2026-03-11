Zendaya crée la surprise avec une coupe courte et un look minimaliste

Zendaya crée la surprise avec une coupe courte ultra chic et un look minimaliste qui captive tous les regards. Lors de la Fashion Week de Paris, l’actrice, productrice et mannequin américaine a dévoilé une silhouette épurée, confirmant son statut d’icône mode infaillible.

Un bob bouclé ultra chic

Zendaya arborait lors de la Fashion Week de Paris un bob court et bouclé, inspiré des années 1920 à la Betty Boop, avec une raie sur le côté qui voilait subtilement un œil pour un effet « dramatique » et sophistiqué. Cette coupe structurée modernisait instantanément son visage, apportant une touche de « rétro futuriste ».

Silhouette épurée et bridal chic

Zendaya a opté pour une robe blanche asymétrique à l’esprit bridal, avec col roulé, manches courtes retroussées, jupe boule high-low et une ceinture noire qui sculptait sa taille. Complétée par des escarpins noirs pointus, cette tenue minimaliste jouait sur les contrastes et les volumes pour un rendu graphique et élégant. Le maquillage – liner noir fin, fard à paupières brun lumineux et lèvres rouge froid – avec des bijoux or et diamants ajoutait une discrète brillance.

Les fans en admiration

Ce look a aussitôt enflammé les réseaux sociaux : « Zendaya, reine du minimalisme ! », « Ce bob est une révolution, tu es parfaite », s’enthousiasment les fans, saluant une fois de plus son talent pour transformer la simplicité en statement mode puissant.

Avec cette coupe courte et ce minimalisme maîtrisé, Zendaya réaffirme ainsi son rôle de « trendsetter visionnaire ». Ce « revival bridal » épuré prouve qu’elle excelle à réinventer les codes avec une élégance intemporelle et désinvolte.