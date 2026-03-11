Zendaya crée la surprise avec une coupe courte et un look minimaliste

Léa Michel
@ernestocasillas/Instagram

Zendaya crée la surprise avec une coupe courte ultra chic et un look minimaliste qui captive tous les regards. Lors de la Fashion Week de Paris, l’actrice, productrice et mannequin américaine a dévoilé une silhouette épurée, confirmant son statut d’icône mode infaillible.

Un bob bouclé ultra chic

Zendaya arborait lors de la Fashion Week de Paris un bob court et bouclé, inspiré des années 1920 à la Betty Boop, avec une raie sur le côté qui voilait subtilement un œil pour un effet « dramatique » et sophistiqué. Cette coupe structurée modernisait instantanément son visage, apportant une touche de « rétro futuriste ».

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Tomdaya fan ❤️ (@tomdayaalover)

Silhouette épurée et bridal chic

Zendaya a opté pour une robe blanche asymétrique à l’esprit bridal, avec col roulé, manches courtes retroussées, jupe boule high-low et une ceinture noire qui sculptait sa taille. Complétée par des escarpins noirs pointus, cette tenue minimaliste jouait sur les contrastes et les volumes pour un rendu graphique et élégant. Le maquillage – liner noir fin, fard à paupières brun lumineux et lèvres rouge froid – avec des bijoux or et diamants ajoutait une discrète brillance.

Les fans en admiration

Ce look a aussitôt enflammé les réseaux sociaux : « Zendaya, reine du minimalisme ! », « Ce bob est une révolution, tu es parfaite », s’enthousiasment les fans, saluant une fois de plus son talent pour transformer la simplicité en statement mode puissant.

Avec cette coupe courte et ce minimalisme maîtrisé, Zendaya réaffirme ainsi son rôle de « trendsetter visionnaire ». Ce « revival bridal » épuré prouve qu’elle excelle à réinventer les codes avec une élégance intemporelle et désinvolte.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Après des moqueries sur son apparence, cette influenceuse livre une réponse très personnelle
Article suivant
« La nouvelle Pamela Anderson » : cette mannequin s’impose dans le casting du prochain « Baywatch »

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Un charisme rare » : à 57 ans, Gillian Anderson prouve que le podium est ouvert à tous les âges

L’actrice américaine Gillian Anderson, star de « The X-Files », a défilé avec assurance lors de la Fashion...

« La nouvelle Pamela Anderson » : cette mannequin s’impose dans le casting du prochain « Baywatch »

La mannequin et personnalité de la télévision américaine Brooks Nader s’impose dans le casting du reboot de "Baywatch...

Après des moqueries sur son apparence, cette influenceuse livre une réponse très personnelle

La créatrice de contenu anglaise Madeline Argy transforme les moqueries en leçon puissante de body positivity après une...

La mannequin américaine Emily Ratajkowski mise sur un look épuré qui attire les regards

Lors de la Fashion Week de Paris, au défilé Loewe automne-hiver 2026/27, la mannequin, actrice et auteure américaine...

« Elle ne vieillit pas » : 27 ans après, Elizabeth Hurley revisite l’un de ses looks les plus mémorables

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley a dernièrement ébloui ses fans en ressortant la mythique robe Versace...

Dans un look rouge à pois, Hailey Bieber signe un look qui attire l’attention

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber captive tous les regards avec un look rouge à pois élégant....