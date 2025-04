À 58 ans, cette actrice rayonne en maillot de bain

Salma Hayek, actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-française, a récemment partagé sur Instagram une série de photos de ses vacances au soleil. Elle y apparaît rayonnante, arborant un maillot de bain associé à un ensemble en lin blanc. Les clichés, visiblement pris dans un cadre balnéaire, montrent l’actrice au naturel et souriante. Les commentaires de ses abonnés saluent sa beauté et sa simplicité, avec des messages tels que « une si jolie femme » ou « tellement naturelle et belle ».​

Une carrière internationale

Née le 2 septembre 1966 à Coatzacoalcos, au Mexique, Salma Hayek débute sa carrière dans les telenovelas mexicaines, notamment dans « Teresa » (1989–1991). Elle se fait connaître à Hollywood avec des rôles dans des films tels que « Desperado » (1995), « Une nuit en enfer » (1996) et « Wild Wild West » (1999). En 2002, elle incarne la peintre Frida Kahlo dans le film « Frida », qu’elle produit également, et pour lequel elle est nommée à l’Oscar de la meilleure actrice.​

Une femme engagée

Au-delà de sa carrière d’actrice, Salma Hayek est également productrice et réalisatrice. Elle a produit la série « Ugly Betty » (2006–2010) et réalisé le téléfilm « The Maldonado Miracle » (2003), qui lui a valu un Emmy Award. Elle est également engagée dans des causes sociales, notamment la défense des droits des femmes et des enfants. Elle a cofondé l’organisation CHIME FOR CHANGE avec Gucci, visant à promouvoir l’égalité des sexes.​

Une beauté naturelle

Salma Hayek est souvent saluée pour sa beauté naturelle et son élégance. Elle a récemment été nommée ambassadrice mondiale pour Ultherapy Prime, un traitement esthétique non invasif. Lors des Golden Globes 2025, elle a attiré l’attention en arborant fièrement ses cheveux grisonnants, prônant une image positive du vieillissement.​

À 58 ans, Salma Hayek continue d’inspirer par sa carrière, son engagement et sa beauté naturelle. Ses récentes photos de vacances témoignent de sa sérénité et de son authenticité, qualités qui ont toujours fait d’elle une figure emblématique du cinéma international.