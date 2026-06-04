Cette actrice transgenre confirme qu’une robe noire bien choisie peut marquer les esprits

À l’occasion de l’avant-première, à Los Angeles, du film « Find Your Friends », l’actrice américaine Zion Moreno a opté pour une tenue sobre, mais redoutablement efficace. Une démonstration d’élégance qui a séduit ses fans sur Instagram.

Une robe noire d’une élégance épurée

Pour fouler le tapis rouge, Zion Moreno a misé sur une robe noire en satin, façon nuisette, portée sur de fines bretelles. La coupe fluide et la longueur midi confèrent à l’ensemble une allure à la fois moderne et intemporelle. Fidèle à l’esprit « less is more », l’actrice a laissé la pièce parler d’elle-même, en l’accompagnant d’un maquillage tout en douceur et de longs cheveux bruns lissés. Un parti pris minimaliste qui rappelle que la sobriété reste une valeur sûre sur les tapis rouges.

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Un tapis rouge pour « Find Your Friends »

Cette apparition marquait l’avant-première de « Find Your Friends », un thriller d’horreur réalisé par Izabel Pakzad, attendu sur la plateforme Shudder le 12 juin. Le film suit un groupe d’amies parties en escapade dans le désert de Joshua Tree, dont le séjour vire au cauchemar face à l’hostilité des habitants. Zion Moreno y partage l’affiche avec un casting remarqué, parmi lequel l’actrice américaine Bella Thorne, l’actrice et mannequin américaine Chloe Cherry, l’actrice américaine Helena Howard ou encore l’actrice américaine Sophia Ali.

Une figure de la représentation

Révélée notamment par la série « Control Z » et par le reboot de « Gossip Girl », Zion Moreno s’est imposée ces dernières années comme une actrice en vue. Elle compte aussi parmi les visages d’une meilleure représentation des personnes trans à l’écran, un engagement qu’elle porte avec naturel au fil de ses rôles et de ses apparitions publiques.

Avec cette robe noire au raffinement discret, Zion Moreno signe ainsi l’une des apparitions les plus élégantes de cette avant-première. En misant sur la simplicité, elle confirme qu’un classique bien choisi peut marquer les esprits.