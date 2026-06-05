Meghan Markle au cœur d’un débat sur la protection des enfants sur les réseaux sociaux

Meghan Markle se retrouve au cœur d’une controverse mêlant engagement public et vie privée. Après avoir prononcé, à Genève, un discours sur les dangers des réseaux sociaux pour les enfants, la duchesse de Sussex a été accusée de « contradiction » pour avoir partagé des images de ses propres enfants en ligne.

Un discours sur les dangers du numérique

Le 17 mai 2026, Meghan Markle s’est exprimée à Genève, lors de l’inauguration du « Lost Screen Memorial », un mémorial rendant hommage à une cinquantaine d’enfants morts des suites de préjudices liés au numérique. Intervenant en marge de l’Assemblée mondiale de la santé, aux côtés du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’ancienne actrice de « Suits » a décrit l’impact des plateformes sur les jeunes comme un enjeu de santé publique. Elle y a dénoncé des espaces numériques « conçus pour capter l’attention à tout prix » et réclamé de meilleures protections.

Une polémique sur ses propres publications

Peu avant ce discours, la duchesse avait publié sur Instagram des images de l’un de ses enfants. De quoi déclencher, chez certains, des accusations d’incohérence. L’expert royal Tom Sykes, présent à Genève, a notamment jugé la démarche « déconnectée », estimant contradictoire de dénoncer l’exposition des enfants en ligne tout en partageant des photos des siens. Une partie des internautes a relayé ces critiques, tandis que d’autres ont, au contraire, défendu la duchesse.

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La défense de son entourage

Face à la polémique, le porte-parole de Meghan Markle est monté au créneau. Auprès du magazine Newsweek, il a rappelé qu’il existe selon lui « une distinction entre partager des moments de sa vie et exposer ses enfants au jugement public ». L’entourage souligne que « la duchesse dissimule systématiquement le visage de ses enfants sur ses publications ». Loin « d’être contradictoire », cette précaution « illustrerait au contraire le message porté à Genève » : les parents pourraient partager des moments en famille tout en protégeant l’identité, la vie privée et l’empreinte numérique de leurs enfants.

Un débat aux avis partagés

Cette mise au point n’a pas clos la discussion. Pour ses détracteurs, le simple fait de mettre en scène ses enfants, même sans montrer leur visage, interroge. Pour ses soutiens, il existe au contraire « une différence nette entre un cliché familial au visage masqué et les mécanismes des plateformes qu’elle dénonce ».

Au-delà du cas de Meghan Markle, cette polémique soulève une question qui dépasse la sphère des célébrités : jusqu’où les parents peuvent-ils partager la vie de leurs enfants en ligne ? Entre prise de parole militante et choix personnels, la duchesse de Sussex se retrouve, malgré elle, au centre d’un débat de société toujours plus actuel.