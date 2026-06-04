Pour la remise de diplôme de sa fille, Jessica Alba mise sur un look chic

C’est une journée particulière que Jessica Alba a tenu à célébrer avec style. À l’occasion de la remise de diplôme de sa fille aînée, Honor, l’actrice et femme d’affaires américaine a partagé une série de photos et de vidéos sur Instagram. Pour ce moment familial, elle avait misé sur un look chic.

Un haut corset noir structuré

La pièce maîtresse de sa tenue était un haut corset noir en satin. Le modèle se distingue par une structure à baleines verticales, qui dessine une ligne nette et marque la taille, avant de s’évaser légèrement en une discrète basque (peplum). Un laçage délicat, fermé par de fins liens de tissu, vient orner le devant, apportant une touche de couture vintage à ce vêtement par ailleurs très épuré.

Un contraste avec un pantalon fluide

Pour équilibrer cette pièce ajustée, Jessica Alba a opté pour un pantalon noir à jambes larges, fluide et taille haute, qui tombe avec souplesse. Ce jeu de contraste entre le haut structuré et le bas plus décontracté apporte modernité et élégance à l’ensemble. L’actrice a complété son look par des bijoux discrets et une chevelure lisse, coiffée avec une raie au milieu, pour une allure soignée et maîtrisée.

Un moment familial important

Au-delà du style, cette publication marquait surtout une étape symbolique. Jessica Alba célébrait la remise de diplôme de sa fille Honor, entourée de sa famille et de ses proches. L’actrice a décrit l’événement comme un moment « bouclant la boucle », chargé d’émotion. Née en 2008, Honor est l’aînée des trois enfants de Jessica Alba, qui partage régulièrement des instants de sa vie de famille.

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Une artiste aux multiples casquettes

Révélée par des films comme « Sin City », « Honey » ou la saga « Les Quatre Fantastiques », Jessica Alba ne se limite pas au cinéma. Elle est aussi à la tête de The Honest Company, une marque de produits pour la maison et le soin qu’elle a fondée, qui a fait d’elle une femme d’affaires reconnue. Une polyvalence qu’elle conjugue avec une présence mode toujours remarquée.

Entre un haut corset structuré et un pantalon fluide, Jessica Alba signe ainsi un look raffiné, parfaitement adapté à une journée aussi importante. En célébrant la réussite de sa fille avec élégance, elle rappelle qu’un événement familial peut aussi devenir l’occasion d’une jolie démonstration de style.