Blake Lively s’affiche dans une robe sensuelle iconique en clin d’oeil à Britney Spears

L’actrice américaine Blake Lively, révélée auprès du grand public par le rôle de Serena Van Der Woodsen dans la série « Gossip Girl », a une fois de plus prouvé qu’elle savait comment captiver l’attention du monde entier. Lors de l’avant-première du film « It Ends With Us » dans lequel elle tient le premier rôle, Blake a fait une apparition sensationnelle dans une robe scintillante. Ce qui a véritablement marqué, c’est le clin d’œil évident et affectueux qu’elle a fait à une autre icône : Britney Spears. Découvrez son look captivant !

Un retour aux années 2000

Les années 2000 ont été une période emblématique pour la mode, avec des tendances qui ont marqué toute une génération. Qui pourrait oublier les jeans taille basse, les mini-jupes en jean, les crop tops, et bien sûr, les robes étincelantes portées par les stars de l’époque ? Parmi ces looks légendaires, celui de Britney Spears dans une robe Versace de la collection Automne-Hiver 2002 reste gravé dans les mémoires.

Blake Lively, en véritable passionnée de mode, n’a pas hésité à replonger dans ces archives pour créer un look qui allait non seulement rendre hommage à cette époque, mais aussi à Britney elle-même. À l’occasion de l’avant-première de « It Ends With Us » (« Jamais plus » en version française), le 6 août dernier, elle a en effet revêtu une robe qui était une reproduction parfaite de celle portée par la pop star à l’apogée de sa carrière. Sublime !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Audrey Long | Celebrity Fashion Store 🥂💗 (@xoxoposhipgirl)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Yepez (@jennifer_yepez)

Une robe, une déclaration

Ce choix vestimentaire n’était pas qu’un simple clin d’œil nostalgique. En choisissant de porter cette robe, Blake Lively a montré qu’elle comprenait l’importance de Britney Spears dans l’histoire de la culture pop et dans la vie de nombreuses femmes. Britney, souvent surnommée « la princesse de la pop », a influencé non seulement la musique, mais aussi la mode et la culture en général. Sa robe Versace, avec son éclat doré et sa coupe audacieuse, représentait la confiance, l’élégance et le pouvoir féminin dans toute sa splendeur.

Blake Lively, connue pour ses choix de mode pointilleux, a su utiliser cette référence pour envoyer un message puissant. En plus de capturer l’essence glamour de la robe, elle a montré que la mode peut être un moyen de communication, un moyen d’honorer les personnes qui nous ont précédé.e.s et qui ont pavé la voie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sony Pictures UK (@sonypicturesuk)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sara Souza Lima 🖤 (@eassimqueacaba)

Un hommage vibrant à Britney Spears

L’avant-première du film « It Ends With Us » a été un véritable succès, et la robe de Blake Lively a sans aucun doute joué un rôle dans l’effervescence de la soirée. Adapté du roman de Colleen Hoover, le film raconte l’histoire d’une jeune femme qui surmonte un passé difficile et se lance dans l’ouverture de sa propre boutique de fleurs à Boston. Depuis le début de la tournée promotionnelle du film, Blake enchante ainsi ses fans avec des tenues fleuries et romantiques, en parfaite adéquation avec son personnage. Le 6 août, elle a décidé d’élever le niveau d’un cran avec sa robe Versace.

La mode, c’est bien plus que des vêtement, c’est une forme d’expression. Et Blake Lively l’a compris mieux que quiconque. Dans sa story Instagram, elle n’a pas manqué de relayer une photo de la robe originale portée par Britney Spears, accompagnée d’un message plein de respect pour celle qui a marqué toute une génération. « La reine ultime qui nous a donné à toutes envie de scintiller, d’écrire et de partager nos histoires », a écrit Blake. « Britney, nous, millennials, avons toutes un souvenir d’un moment où tu nous as inspirées avec ta force et ton éthique de travail. Merci d’avoir encouragé tant de femmes à partager leurs histoires. Tellement hâte de voir ton biopic et la suite que tu nous réserves ».

Avec ces mots, Blake Lively a non seulement salué le talent et la résilience de Britney Spears, mais elle a aussi montré à quel point cette dernière a eu un impact durable sur la culture et sur la vie de nombreuses femmes à travers le monde. Le clin d’œil à l’icône pop ne s’est donc pas arrêté à la robe ; il s’est poursuivi dans un message sincère, empreint de reconnaissance et d’admiration. Ce message de Blake Lively a au passage ravivé l’enthousiasme autour du biopic de Britney Spears, un projet très attendu par les fans de la star.

Blake Lively : une actrice engagée et influente

Au-delà de son talent d’actrice et de son sens aigu de la mode, Blake Lively est également connue pour son engagement en faveur de nombreuses causes. Elle utilise régulièrement son compte Instagram pour parler de sujets importants, allant de l’égalité des sexes à la santé mentale. En rendant hommage à Britney Spears, elle a une fois de plus démontré sa capacité à utiliser sa notoriété pour faire passer des messages forts et significatifs.

Ce clin d’œil à Britney Spears n’était en effet pas un simple acte de nostalgie. C’était un rappel du pouvoir des icônes culturelles, de l’importance de l’héritage et du rôle de la mode en tant qu’outil d’expression personnelle et de célébration.

Blake Lively a une fois de plus prouvé qu’elle savait comment allier glamour, émotion et message. En choisissant de porter cette robe Versace emblématique, elle a rendu hommage à Britney Spears tout en rappelant l’impact indélébile que cette dernière a eu sur notre culture.