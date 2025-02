À 76 ans, Maye Musk, mère d’Elon, défile à la Fashion Week

Une figure inattendue a marqué la Fashion Week de New York, le 7 février 2025, en fermant le défilé de la marque Juzui : Maye Musk, la mère d’Elon Musk. Âgée de 76 ans, elle a défilé avec une élégance indéniable, captivant l’attention des spectateurs et de la toile. Au-delà de son rôle familial, Maye Musk est une figure dans le monde de la mode, prouvant que l’âge n’est pas un obstacle à la réussite.

Une carrière de mannequin qui traverse les décennies

Maye Musk n’a pas attendu que son fils devienne l’une des personnalités les plus médiatisées du monde pour se faire un nom. D’origine canadienne, elle a commencé sa carrière de mannequin dès l’adolescence, en Afrique du Sud, avant même de rencontrer celui qui deviendrait son mari. Sa carrière a pris son envol lorsqu’elle est devenue une figure populaire dans les années 60 et 70. Malgré un divorce en 1979 et un déménagement avec ses enfants, Maye n’a jamais cessé de travailler.

À l’époque, la mode n’était pas particulièrement favorable aux femmes âgées, mais cela n’a pas freiné sa carrière. Elle a continué à poser pour des photographes renommés et a même fait la couverture du magazine ELLE Québec à l’âge de 62 ans. Puis, en 2022, à 74 ans, elle a créé la surprise en posant en maillot de bain pour Sports Illustrated, défiant les normes de beauté imposées par l’industrie de la mode. Cette couverture a été une petite révolution dans un domaine qui privilégie généralement les jeunes femmes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maye Musk (@mayemusk)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maye Musk (@mayemusk)

Un modèle d’acceptation et de défi des normes

Maye Musk incarne l’image d’une femme qui accepte avec fierté son âge et ses cheveux gris, loin des attentes de la société. Elle a trouvé un moyen de briller malgré un secteur qui valorise souvent la jeunesse. Elle est devenue une figure inspirante pour de nombreuses personnes, notamment pour celles qui luttent contre l’âgisme. Son style est un manifeste : vieillir n’est pas une malédiction, mais une opportunité de s’affirmer encore plus.

La mannequin a également dénoncé l’âgisme avec force, ce qui lui a permis de gagner le respect de nombreux internautes et professionnels du secteur. De grandes maisons comme Dior ou encore Elie Saab lui réservent un accueil privilégié, et elle défile pour des marques prestigieuses comme Moschino, Dolce & Gabbana, et Vetements. En dépit de son âge, Maye Musk continue d’être un symbole de la mode moderne et inclusive.

Un combat contre les standards de beauté et une mère fière de ses enfants

Plus que sa carrière de mannequin, Maye Musk est devenue une « silver influenceuse » avec plus de 1,5 million d’abonnés sur Instagram. Elle est également une autrice, diététicienne, et a même fait une apparition dans le vidéoclip de Beyoncé, prouvant qu’elle est bien plus qu’une simple figure de mode. Son rôle de mère, et plus particulièrement son lien avec Elon Musk, ajoute une dimension « supplémentaire » à son personnage public. Bien qu’Elon soit une figure controversée, notamment en raison de ses prises de position politiques, Maye semble avoir tracé un chemin bien à elle, loin des polémiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maye Musk (@mayemusk)

Maye Musk incarne l’idée que la beauté n’a pas d’âge et que l’acceptation de soi est l’une des clés du succès. Sa carrière continue de prospérer, tandis qu’elle se fait une place parmi les femmes les plus influentes et admirées de l’industrie de la mode.