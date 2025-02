Adriana Karembeu se confie sur sa nouvelle vie : « j’ai éliminé les relations toxiques »

Adriana Karembeu est en plein glow-up ! L’ancienne mannequin et animatrice TV a entamé une nouvelle phase de sa vie, et pas des moindres. Fini le temps où elle se laissait happer par des relations pesantes, aujourd’hui, elle revendique un bien-être absolu, entourée de bonnes énergies et d’un amour sain. Dans une interview récente, elle a ouvert son cœur et partagé son secret pour une vie plus épanouie : faire le tri, garder les bonnes ondes et dire un grand bye-bye aux relations toxiques.

Un renouveau nécessaire

Il fut un temps où Adriana se retrouvait coincée dans des dynamiques où elle se donnait sans compter, parfois au détriment de son propre bien-être. « J’étais la femme d’un homme et il était tout pour moi, rien n’existait autour », confie-t-elle. Un aveu sincère qui en dit long sur ce qu’elle a traversé. Mais comme toute femme forte qui se respecte, elle a su dire stop et reprendre le contrôle de sa vie. Aujourd’hui, elle s’affirme, plus lumineuse que jamais, et surtout, libérée de tout ce qui entravait son épanouissement. Elle a appris à se recentrer sur elle-même, à se faire passer en priorité et à écouter ses besoins. Un game-changer total !

L’importance des amitiés retrouvées

Longtemps absorbée par sa vie de couple, Adriana avait laissé ses amitiés de côté. « Je suis heureuse, je suis très, très bien parce que j’ai des amis. Je n’en avais pas avant », avoue-t-elle avec un mélange de surprise et de soulagement. Elle a visiblement redécouvert le bonheur des vraies amitiés, celles qui ne demandent rien d’autre que de partager des moments simples et sincères. Les dîners improvisés, les fous rires à en pleurer, les discussions jusqu’à pas d’heure… tout cela lui avait manqué et elle savoure à présent chaque instant. Car oui, l’amitié, c’est un super-pouvoir qu’on sous-estime parfois, mais qui fait toute la différence !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adriana Ohanian Sklenarikova (@adrianakarembeusklenarikova)

Se débarrasser des énergies toxiques : la meilleure décision ever

Si Adriana Karembeu a un conseil à donner, c’est bien celui-ci : éliminer les relations toxiques, et sans culpabiliser ! « J’ai éliminé les relations toxiques parce que je n’ai plus le temps. C’est ça aussi qu’on réalise après 50 ans », affirme-t-elle avec conviction. Fini les relations qui puisent son énergie, les amitiés à sens unique et les personnes qui ne lui apportaient que du stress ou de l’anxiété. Aujourd’hui, Adriana Karembeu choisit des relations qui la nourrissent, qui la font rire et avancer. Parce qu’au final, s’entourer de positivité, c’est la clé pour un quotidien lumineux et léger.

Une vie amoureuse équilibrée

Sur le plan sentimental, Adriana vit une nouvelle idylle avec le chanteur Marc Lavoine. Leur complicité est palpable et leur amour s’épanouit visiblement dans le respect et la bienveillance. Ce n’est plus une relation qui l’étouffe, mais bien une histoire où chacun trouve sa place et s’élève mutuellement. Et puis, il y a aussi son plus grand bonheur : sa fille Nina, née en 2018. Être maman l’a transformée, lui a apporté « une nouvelle vision de la vie » et l’a aidée à « comprendre encore plus l’importance de s’entourer de bonnes personnes ». Désormais, elle vit sa maternité avec sérénité et amour, et c’est tout ce qui compte.

Adriana Karembeu nous rappelle qu’il n’y a rien de mal à faire le tri dans sa vie, à choisir les bonnes personnes et à dire stop à ce qui ne nous fait pas du bien. Son témoignage est une invitation à se recentrer, à ne pas avoir peur de dire non et à toujours privilégier son bien-être. Parce qu’après tout, la meilleure relation qu’on puisse avoir, c’est avec soi-même.