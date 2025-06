À 53 ans, Adriana Karembeu ose la coupe (très) courte et ses fans adorent

Adriana Karembeu ose un changement capillaire radical en adoptant une coupe ultra-courte. Ce nouveau look, dévoilé au Festival de Télévision de Monte-Carlo, a immédiatement conquis ses fans et confirmé son statut d’icône de style.

Un carré ultra-court qui fait sensation

Pour cette édition 2025 du Festival de Télévision de Monte-Carlo, Adriana Karembeu a surpris tout le monde en arborant un carré ultra-court, pile dans la tendance de la saison. Exit les longueurs, la mannequin, actrice et animatrice de télévision opte pour une coiffure structurée et graphique, coupée juste au-dessus de la nuque. Ce choix met en valeur les traits de son visage et apporte une touche de modernité à son allure, tout en offrant un style pratique et élégant pour l’été.

Un style salué sur les tapis rouges

Présente lors des différents événements du festival, Adriana Karembeu a multiplié les apparitions remarquées. Que ce soit lors des galas ou des soirées privées, elle a su attirer tous les regards grâce à sa nouvelle coupe et à des tenues sophistiquées. Accompagnée de personnalités du monde du spectacle comme Adil Rami ou Ricky Whittle, elle a confirmé sa place parmi les figures incontournables du glamour.

Ce changement capillaire a été largement salué sur les réseaux sociaux, où ses fans ont applaudi sa capacité à se réinventer. À 53 ans, Adriana Karembeu montre qu’il n’y a pas d’âge pour oser une nouvelle coupe et adopter les tendances du moment. Son carré ultra-court devient ainsi une véritable source d’inspiration pour celles qui souhaitent dynamiser leur style avec élégance.