Il suffit parfois de quelques secondes pour faire fondre internet. Lors d’une interview pour Vanity Fair, Pedro Pascal, star internationale et visage adoré des réseaux sociaux, a littéralement illuminé la pièce en complimentant Dakota Johnson, sa partenaire dans « Materialists ». Le moment, capté caméra allumée, a rapidement fait le tour des plateformes, séduisant les fans des deux acteurs.

Une réaction spontanée qui fait mouche

Alors qu’on lui présente un extrait du film, Pedro Pascal laisse échapper, sans filtre : « Dakota est tellement belle ! ». Souriant, il enchaîne avec admiration : « Qui es-tu pour parler à une femme aussi belle ? Regardez-la ! ». Ce naturel et cette chaleur sont précisément ce qui fait le charme de l’acteur, connu pour ses interventions sincères.

Une amitié solide en coulisses

En dehors des projecteurs, Pedro Pascal a confié qu’il était très ami avec Dakota Johnson. Une complicité forgée sur le tournage et qui transparaît dans leur jeu à l’écran. Cette relation amicale renforce la crédibilité de leurs échanges dans le film et nourrit la curiosité des spectateurs.

« Materialists », la nouvelle romance signée Celine Song

Réalisé par Celine Song, nommée aux Oscars, » Materialists » réunit un casting de choix : Dakota Johnson, Chris Evans et Pedro Pascal. L’intrigue suit une jeune entremetteuse ambitieuse à New York, déchirée entre l’homme parfait et un ex imparfait. Le film promet un mélange subtil de romance, de comédie et de dilemmes amoureux, dans un décor vibrant au cœur de Manhattan.

Les internautes sous le charme

La séquence Vanity Fair a été largement partagée sur X (ex-Twitter), TikTok et Instagram. Beaucoup saluent la douceur des propos de Pedro Pascal, d’autres se disent conquis par la complicité évidente entre les deux stars. Pour les fans, cette alchimie promet des moments mémorables à l’écran.

Avec ses compliments sincères et son amitié affichée pour Dakota Johnson, Pedro Pascal prouve ainsi encore une fois qu’il sait séduire autant hors caméra que dans ses rôles. Dans « Materialists », leur duo s’annonce aussi élégant que touchant – et les spectateurs ont déjà hâte de le découvrir.