Sharon Stone, 67 ans, éblouit dans une robe moulante ultra glamour

Une robe moulante pour un retour fracassant

Pour l’événement du 11 août 2025 à Los Angeles, Sharon Stone avait choisi une longue robe noire moulante à manches longues et col montant. Cette pièce ajustée mettait parfaitement en valeur sa silhouette, soulignait sa taille et confirme son audace à chaque apparition.

Des détails raffinés pour un look inoubliable

L’actrice a complété sa tenue par des escarpins dorés à plateforme XXL, accumulant les bijoux dorés et une pochette assortie pour une touche supplémentaire de sophistication. Côté coiffure, elle a opté pour un carré wavy au volume naturel, et des lunettes de soleil bleu ciel ajoutaient un twist moderne à son allure.

Sharon Stone, icône glamour et naturelle

Réputée pour sa liberté de style, Sharon Stone se plaît à alterner entre glamour sophistiqué sur tapis rouge et simplicité sur ses réseaux sociaux, où elle aime partager ses moments de vie au naturel. Cette authenticité, couplée à ses choix mode pointus, continue d’inspirer et de fasciner ses fans de toutes générations.

Avec cette robe noire moulante, Sharon Stone démontre ainsi une fois de plus que le glamour ne connaît pas d’âge, et qu’audace et confiance sont les meilleurs alliés du style.