Sharon Stone, 67 ans, éblouit dans une robe moulante ultra glamour

@sharonstone/Instagram
Sharon Stone prouve, une fois de plus, qu’elle est une icône du glamour hollywoodien. Lors de la soirée d’avant-première du film « Nobody 2 », elle a ébloui le public dans une robe spectaculaire, sublime.

Une robe moulante pour un retour fracassant

Pour l’événement du 11 août 2025 à Los Angeles, Sharon Stone avait choisi une longue robe noire moulante à manches longues et col montant. Cette pièce ajustée mettait parfaitement en valeur sa silhouette, soulignait sa taille et confirme son audace à chaque apparition.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Sharon Stone (@sharonstone)

Des détails raffinés pour un look inoubliable

L’actrice a complété sa tenue par des escarpins dorés à plateforme XXL, accumulant les bijoux dorés et une pochette assortie pour une touche supplémentaire de sophistication. Côté coiffure, elle a opté pour un carré wavy au volume naturel, et des lunettes de soleil bleu ciel ajoutaient un twist moderne à son allure.

Sharon Stone, icône glamour et naturelle

Réputée pour sa liberté de style, Sharon Stone se plaît à alterner entre glamour sophistiqué sur tapis rouge et simplicité sur ses réseaux sociaux, où elle aime partager ses moments de vie au naturel. Cette authenticité, couplée à ses choix mode pointus, continue d’inspirer et de fasciner ses fans de toutes générations.

Avec cette robe noire moulante, Sharon Stone démontre ainsi une fois de plus que le glamour ne connaît pas d’âge, et qu’audace et confiance sont les meilleurs alliés du style.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Georgina Rodríguez officialise ses fiançailles avec Cristiano Ronaldo : la bague divise internet !

