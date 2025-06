La jupe frangée de Julianne Moore (bluffante à 64 ans)

Julianne Moore continue de fasciner le monde de la mode avec ses choix stylistiques élégants. Invitée sur le plateau du « Tonight Show » de Jimmy Fallon, elle a une nouvelle fois prouvé que la tendance n’a pas d’âge, en misant sur une jupe frangée.

Une leçon de style signée Julianne Moore

Julianne Moore a opté pour une jupe crayon noire asymétrique à franges, issue de la collection Schiaparelli prêt-à-porter automne-hiver 2025-2026, dessinée par Daniel Roseberry. Ce modèle séduit par ses détails raffinés : une coupe ajustée, une fente subtile sur la cuisse et des franges qui apportent du mouvement à l’ensemble.

L’actrice a associé cette pièce forte à un chemisier noir à franges sur le col et les poignets, des lunettes de soleil œil-de-chat Bottega Veneta et des bijoux dorés, notamment des boucles d’oreilles Keyhole Schiaparelli, pour un look sophistiqué et résolument dans l’air du temps.

La jupe frangée, l’atout chic de l’été

La jupe à franges s’impose comme la tendance phare de la saison, capable de flatter toutes les silhouettes et d’apporter une touche de fraîcheur à n’importe quelle tenue. Sur Julianne Moore, ce choix stylistique incarne parfaitement l’élégance moderne : la frange dynamise la démarche et la fente subtile ajoute une note glamour sans jamais tomber dans l’excès. Résultat, une allure chic et pleine d’assurance, qui inspire toutes les générations.

En misant sur cette pièce forte, Julianne Moore confirme qu’il est possible d’être tendance, quel que soit son âge. Sa capacité à réinventer les codes du glamour tout en restant fidèle à son style inspire les fans de mode et prouve que la confiance en soi reste le meilleur accessoire.