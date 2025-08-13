« Ça va déformer mon corps » : une ex-Miss fait polémique en parlant de la maternité

Léa Michel
@vaimalama/Instagram

En juin 2025, l’ex-Miss France Vaimalama Chaves avait expliqué pourquoi elle ne souhaitait pas avoir d’enfant pour le moment. Un mois plus tard, la rediffusion de ses propos sur les réseaux sociaux relance les discussions… et les critiques.

Des propos francs

Lors d’une interview accordée à Purepeople le 26 juin 2025, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, s’était exprimée sans détour sur la maternité. Célibataire depuis sa séparation avec Nicolas Fleury, elle avait confié ne pas être pressée de fonder une famille. « Peut-être que plus tard je changerai d’avis. Mais aujourd’hui, je n’ai pas envie », expliquait-elle.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Purepeople (@purepeople)

La liberté avant tout

Pour l’ancienne reine de beauté, cette décision est liée à un choix de vie centré sur sa liberté personnelle : profiter de son temps et de son argent pour voyager et investir en elle-même, ainsi que préserver son indépendance et sa priorité personnelle. « Je viens enfin de me mettre en premier. Je n’ai pas envie d’aimer quelqu’un plus que moi », déclarait-elle.

La question du corps et du bien-être

Vaimalama Chaves, aujourd’hui investie dans le bodybuilding, a aussi évoqué la dimension physique : « Ça va déformer mon corps, et je n’en ai pas envie. Ça va me faire mal, et je n’ai pas envie ». Elle a également partagé ses réticences vis-à-vis de l’allaitement et du manque de sommeil associé aux premiers mois : « Quand il va naître et qu’il va falloir dormir zéro parce qu’il faut se réveiller à chaque fois pour lui donner le sein, j’ai pas envie ».

Une parole qui divise

Si ces propos datent de fin juin, c’est leur republication récente sur les réseaux sociaux qui a remis le sujet au cœur des discussions. Entre soutien et critiques, de nombreux internautes réagissent, certaines personnes saluant la liberté de parole de l’ex-Miss, d’autres reprochant une vision jugée trop égoïste.

En brisant le tabou autour du choix de ne pas avoir d’enfant, Vaimalama Chaves soulève des questions plus larges sur la pression sociale liée à la maternité, le droit de disposer de son corps et l’acceptation des différents projets de vie.

Entre affirmation personnelle et polémique publique, la prise de position de Vaimalama Chaves illustre ainsi combien le sujet de la maternité reste sensible. La réapparition de cette interview prouve que le débat sur la liberté de choix des femmes est loin d’être clos.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Elle est tellement belle » : Pedro Pascal complimente une partenaire de tournage

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Elle est tellement belle » : Pedro Pascal complimente une partenaire de tournage

Il suffit parfois de quelques secondes pour faire fondre internet. Lors d’une interview pour Vanity Fair, Pedro Pascal,...

Cette nouvelle égérie d’une grande marque de cosmétiques crée la polémique !

L’Oréal vient de déclencher d’intenses débats sur les réseaux sociaux en nommant Ari Kytsya, influenceuse et créatrice de...

Sublime en robe fendue, Amal Clooney enflamme les rues de Côme

Lors d’une récente apparition remarquée sur les rives du lac de Côme, Amal Clooney a captivé tous les...

Sharon Stone, 67 ans, éblouit dans une robe moulante ultra glamour

Sharon Stone prouve, une fois de plus, qu’elle est une icône du glamour hollywoodien. Lors de la soirée...

Georgina Rodríguez officialise ses fiançailles avec Cristiano Ronaldo : la bague divise internet !

C’est officiel : Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo vont se marier. L’annonce, accompagnée d’une photo de la gigantesque...

Halle Berry (58 ans) valide ce maillot qui s’adapte à toutes les morphologies

Halle Berry prouve que la beauté et l’élégance n’ont pas d’âge. Lors de ses vacances, l’actrice, productrice et...