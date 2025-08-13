En juin 2025, l’ex-Miss France Vaimalama Chaves avait expliqué pourquoi elle ne souhaitait pas avoir d’enfant pour le moment. Un mois plus tard, la rediffusion de ses propos sur les réseaux sociaux relance les discussions… et les critiques.

Des propos francs

Lors d’une interview accordée à Purepeople le 26 juin 2025, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, s’était exprimée sans détour sur la maternité. Célibataire depuis sa séparation avec Nicolas Fleury, elle avait confié ne pas être pressée de fonder une famille. « Peut-être que plus tard je changerai d’avis. Mais aujourd’hui, je n’ai pas envie », expliquait-elle.

La liberté avant tout

Pour l’ancienne reine de beauté, cette décision est liée à un choix de vie centré sur sa liberté personnelle : profiter de son temps et de son argent pour voyager et investir en elle-même, ainsi que préserver son indépendance et sa priorité personnelle. « Je viens enfin de me mettre en premier. Je n’ai pas envie d’aimer quelqu’un plus que moi », déclarait-elle.

La question du corps et du bien-être

Vaimalama Chaves, aujourd’hui investie dans le bodybuilding, a aussi évoqué la dimension physique : « Ça va déformer mon corps, et je n’en ai pas envie. Ça va me faire mal, et je n’ai pas envie ». Elle a également partagé ses réticences vis-à-vis de l’allaitement et du manque de sommeil associé aux premiers mois : « Quand il va naître et qu’il va falloir dormir zéro parce qu’il faut se réveiller à chaque fois pour lui donner le sein, j’ai pas envie ».

Une parole qui divise

Si ces propos datent de fin juin, c’est leur republication récente sur les réseaux sociaux qui a remis le sujet au cœur des discussions. Entre soutien et critiques, de nombreux internautes réagissent, certaines personnes saluant la liberté de parole de l’ex-Miss, d’autres reprochant une vision jugée trop égoïste.

En brisant le tabou autour du choix de ne pas avoir d’enfant, Vaimalama Chaves soulève des questions plus larges sur la pression sociale liée à la maternité, le droit de disposer de son corps et l’acceptation des différents projets de vie.

Entre affirmation personnelle et polémique publique, la prise de position de Vaimalama Chaves illustre ainsi combien le sujet de la maternité reste sensible. La réapparition de cette interview prouve que le débat sur la liberté de choix des femmes est loin d’être clos.