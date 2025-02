Vous ne croirez jamais l’âge de cette couturière, remarquée pour son poids

Quand on parle de la mode, on pense souvent à des mannequins jeunes et à des standards de beauté parfois inatteignables. Vera Wang, la légendaire créatrice de mode, vient bousculer tous ces clichés avec une détermination hors du commun. Récemment apparue aux BAFTA 2025, elle a démontré que l’âge n’est qu’un chiffre – et qu’elle est bien décidée à réécrire les règles du glamour.

Un parcours assez exceptionnel

Vera Wang, née le 27 juin 1949 à New York, n’a jamais suivi les chemins tout tracés. Avant d’être l’une des plus grandes créatrices de robes de mariée au monde, elle aspirait à devenir patineuse artistique. Malheureusement, son rêve olympique ne s’est pas réalisé. Mais qu’à cela ne tienne ! Elle a su transformer son amour pour l’esthétique et le mouvement en une carrière brillante dans le design de mode.

Après avoir travaillé chez Vogue pendant 17 ans, puis en tant que directrice du design chez Ralph Lauren, elle a lancé sa propre marque en 1990. Depuis, elle a habillé les plus grandes célébrités du monde, de Kim Kardashian à Ariana Grande, en passant par Victoria Beckham.

Une apparition qui fait parler

Lors des BAFTA 2025, Vera Wang a attiré tous les regards avec une robe qu’elle a elle-même conçue. La robe noire et blanche à la coupe contemporaine était à la fois chic et avant-gardiste. Mais ce qui a surtout fait parler, ce n’est pas seulement son talent de couturière, mais bien son apparence : une silhouette élancée et une présence qui en impose. Et là, bien sûr, les réseaux sociaux se sont enflammés.

D’un côté, des admirateurs ont salué son audace, soulignant qu’elle était la preuve vivante que la mode n’a pas d’âge. De l’autre, certains n’ont pas pu s’empêcher de faire des commentaires sur son poids, certains la trouvant trop mince, d’autres louant sa forme physique impressionnante pour son âge.

Briser les stéréotypes

Vera Wang ne s’en soucie pas. À 75 ans, elle continue de régner sur le monde de la mode avec une aisance et une créativité inégalées. Elle incarne une beauté qui transcende les normes imposées par la société. Dans une récente interview, elle a confié que sa « magie élixir » était tout simplement le travail, l’amour de ce qu’elle fait et une approche décomplexée de la vie.

Vera Wang est la preuve vivante que l’on peut s’épanouir à tout âge. Et si certaines personnes la critiquent pour son poids, cela montre bien à quel point la société a encore du mal à accepter la diversité des corps. Trop grosse, trop mince, trop vieille, trop jeune : il y aura toujours quelqu’un pour juger. Vera Wang nous rappelle qu’on ne devrait jamais se laisser définir par ces commentaires.

Ce que l’on retient de Vera Wang, c’est sa confiance inébranlable. Elle prouve qu’il n’y a pas de limite d’âge pour se sentir belle, audacieuse et inspirante. La mode est un moyen d’expression personnelle, et elle en est l’incarnation parfaite. Alors, la prochaine fois que quelqu’un voudra vous imposer des standards, souvenez-vous de Vera Wang.