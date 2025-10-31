« Elle paraît si jeune » : à 44 ans, Jessica Alba enflamme la toile

Léa Michel
@jessicaalba/Instagram

L’actrice, mannequin et entrepreneuse américaine Jessica Alba a récemment enflammé Instagram en publiant un carrousel de photos où le premier cliché est un selfie qui a attiré tous les regards. Arborant un débardeur blanc minimaliste et de simples bijoux, elle affiche une mine radieuse et une chevelure ondulée lâchée. Sa légende, « No complaints » (Aucune plainte), traduit une attitude de sérénité vis-à-vis de son apparence et de sa vie actuelle.​

Un peau qui fascine les internautes

Les réactions sous sa publication sont unanimes : « Elle paraît si jeune ». Ces mots reviennent de façon récurrente, aussi bien chez ses fans que dans les médias et sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes soulignent sa beauté naturelle et ses traits quasiment inchangés au fil des années, contribuant à renforcer sa réputation de « star intemporelle » : « Tu es absolument magnifique », « On dirait que tu as à peine 30 ans ! ». Cette avalanche de commentaires positifs prouve l’admiration du public pour son style de vie et sa personnalité.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Jessica Alba (@jessicaalba)

Un lifestyle sain et équilibré

Le reste du carrousel met en avant des moments de détente, des activités en plein air et des tenues simples. Jessica Alba y apparaît sur un belvédère face à l’océan ou encore dégustant un yaourt glacé, toujours avec naturel et authenticité. L’actrice cultive depuis des années une image accessible, prônant le bien-être, l’équilibre et la confiance en soi. Sa société Honest Company incarne cet état d’esprit, et sa vie professionnelle ainsi que sa parentalité sont souvent mises en avant comme sources d’inspiration.​

Jessica Alba continue ainsi d’inspirer par son élégance, sa simplicité. Elle incarne la femme dite moderne qui accepte son âge tout en restant fidèle à elle-même. Son récent carrousel Instagram ravive l’admiration du public pour sa philosophie positive.

Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
