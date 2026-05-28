« Un naturel qui fascine » : à 50 ans, Ali Larter rayonne sans maquillage

L’actrice et productrice américaine Ali Larter affiche plus que jamais sa beauté « au naturel ». Pour le Memorial Day (jour férié aux États-Unis, célébré annuellement le dernier lundi de mai), elle s’est montrée sans maquillage, entourée de ses enfants, dans une série de photos.

Ali Larter affiche son teint « au naturel »

L’actrice de la série « Landman » a partagé sur Instagram les images de son « week-end ressourçant » de Memorial Day. Loin des paillettes du tapis rouge, elle y apparaît dans la deuxième photo, le visage lumineux, vraisemblablement sans maquillage. « Week-end ressourçant, entouré de ceux qui remplissent mon cœur et mon esprit », a-t-elle écrit en légende de cette série de clichés. Une parenthèse familiale, qui tranche avec ses apparitions plus sophistiquées sur les tapis rouges. Les fans adorent : « Un naturel qui fascine ».

Un look « quiet luxury » tout en simplicité

Côté style, Ali Larter a cultivé l’art de la simplicité chic. Elle portait une chemise blanche à col, rehaussée de discrets passepoils noirs, et un chapeau de paille orné d’un ruban en daim, qui encadrait joliment son visage. Sa coiffure, un carré blond à la frange nette, et un délicat collier rivière de cristaux venaient parfaire ce look. Une démonstration de « quiet luxury » où chaque détail mise sur l’élégance.

De rares clichés de ses enfants

Cette publication a aussi une valeur particulière : Ali Larter y partage de rares photos de ses deux enfants, qu’elle élève avec son mari, l’acteur Hayes MacArthur. On y découvre son fils Theodore, 15 ans, et sa fille Vivienne, 11 ans, dont les fans ont souligné à quel point « ils avaient grandi ».

Ali Larter a notamment partagé un instant complice au bord de la piscine avec sa fille, capturant son reflet dans un miroir au-dessus de son « mini-moi » tout sourire. Sur un autre cliché, elle pose avec son fils autour d’un plateau de fruits de mer, immortalisant deux ambiances bien différentes d’un même week-end. Une manière touchante de montrer l’envers du décor, loin de son personnage de la série « Landman ».

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Une cinquantaine affichée fièrement

Ce moment de douceur s’inscrit dans une période où Ali Larter revendique pleinement son rapport au temps qui passe. Quelques mois plus tôt, en février, elle a fêté son cinquantième anniversaire lors d’une escapade ensoleillée aux Bahamas – là encore, le visage vraisemblablement sans maquillage, fidèle à sa philosophie du naturel. Révélée au grand public par des rôles devenus cultes, de la saga « Final Destination » à la comédie « Legally Blonde », en passant par la série « Heroes », Ali Larter ne cesse d’éblouir.

En affichant son teint au naturel, Ali Larter rappelle ainsi que la beauté n’a pas nécessairement besoin d’artifices pour rayonner. Entre élégance discrète, complicité familiale et confiance, elle signe une parenthèse inspirante – et confirme que son naturel reste son plus bel atout.