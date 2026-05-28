En robe midi blanche, Sofía Vergara signe un look lumineux

Anaëlle G.
@sofiavergara / Instagram

L’actrice, mannequin, productrice et animatrice colombo-américaine Sofía Vergara, révélée par la série « Modern Family », a partagé sur Instagram une série de clichés ensoleillés à l’occasion du week-end du Memorial Day. Elle s’est affichée dans une élégante robe midi blanche, signant un look à la fois lumineux et estival. Une apparition accompagnée d’un message chaleureux : « Feliz Memorial Day weekend » (Joyeux week-end du Memorial Day).

Une robe midi blanche élégante

Pièce maîtresse de cette apparition, la robe midi blanche portée par Sofía Vergara mise sur la sobriété et la luminosité. Dotée de manches longues et d’une encolure ronde, elle épouse la silhouette avec une coupe ajustée et tombe à mi-mollet, dans une longueur midi particulièrement flatteuse. Le blanc immaculé, lumineux et intemporel, s’accorde idéalement avec l’ambiance ensoleillée de cette célébration printanière.

 

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Des accessoires épurés et une célébration conviviale

Pour accompagner sa robe, Sofía Vergara a opté pour des accessoires discrets : une paire d’escarpins transparents, des lunettes de soleil et une pochette nude, le tout rehaussé par une chevelure brune coiffée avec une raie au milieu. Au fil du carrousel, elle s’est montrée aux côtés de son chien, Amore, ainsi que d’une amie proche, dans une atmosphère conviviale. Sur ses stories, elle a également dévoilé un aperçu des mets de la fête : macarons, gâteau et pizzas maison, pour une célébration placée sous le signe du partage.

Une actrice épanouie et confiante

Au-delà de cette apparition lumineuse, Sofía Vergara s’est récemment confiée sur son évolution personnelle. Si elle reconnaît que son rapport à son image a changé avec les années, elle accepte pleinement cette nouvelle étape de sa vie. C’est surtout sur le plan professionnel qu’elle se dit aujourd’hui la plus épanouie : « Maintenant, je peux faire tout ce que je veux », a-t-elle confié, évoquant son envie d’explorer de nouveaux horizons, notamment de grands films à gros budget.

 

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Avec cette robe midi blanche portée lors du week-end du Memorial Day, Sofía Vergara signe ainsi un look lumineux. Une apparition qui reflète l’épanouissement d’une actrice aussi à l’aise dans son style que dans ses ambitions.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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