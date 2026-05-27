« Le plus beau visage » : la mannequin plus size Ashley Graham partage un selfie qui fait réagir

Sur Instagram, Ashley Graham a partagé un selfie qui a immédiatement déclenché une vague de réactions enthousiastes. Elle y apparaît dans un cadre du quotidien, assise à l’arrière d’une voiture, baignée d’une lumière dorée de fin d’après-midi. En quelques heures, les commentaires se sont multipliés sous la publication : « Le plus beau visage », « Magnifique », s’enthousiasment les internautes.

Un selfie pris sur le vif

Pas de tapis rouge, pas de mise en scène travaillée, pas de studio. C’est dans le décor le plus « banal » – l’habitacle d’une voiture, sous un ciel d’un bleu profond – qu’Ashley Graham a choisi de poser pour ce cliché. Cette simplicité du cadre constitue justement la force de l’image. La lumière naturelle, qui caresse son visage et fait ressortir les reflets de sa chevelure, sublime l’instant sans qu’aucun artifice technique ne vienne en perturber la spontanéité.

Une coiffure ondulée et un maquillage minimaliste

L’un des éléments les plus marquants de ce selfie tient à la coiffure. Les cheveux longs d’Ashley Graham, ondulés avec liberté, retombent en cascade sur ses épaules, dans une chevelure aux nuances mêlant le châtain profond et les reflets caramel. Cette coiffure « cool girl » tranche avec les brushings impeccables des shootings professionnels. Quelques mèches plus claires, presque blondes, viennent encadrer son visage et accrocher la lumière, créant un effet de balayage solaire.

Côté visage, elle a opté pour une mise en beauté volontairement minimaliste. Le teint laisse transparaître la texture naturelle de la peau, ses reflets. Quelques taches de rousseur et grains de beauté ponctuent ses joues. Sur les lèvres, un soin nude légèrement glossy renforce le côté frais et solaire de l’ensemble. Cette approche presque « no makeup » illustre une tendance beauté de fond, celle d’une cosmétique qui célèbre l’éclat sans le déguiser. Côté vestiaire, Ashley Graham a opté pour un haut à manches longues noir, ponctué d’un détail délicat en dentelle au niveau du col en V.

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Une cascade de compliments en commentaires

Très vite, sous la publication, les commentaires se sont multipliés. « Le plus beau visage », « Magnifique », « Une beauté naturelle » : les internautes ont salué l’apparition simple et lumineuse de la mannequin. Cette pluie de compliments rappelle à quel point Ashley Graham, par son aisance face à l’objectif et son rapport décomplexé à l’image, parvient à toucher un public large et fidèle. Loin d’une mise en scène parfaitement chorégraphiée, c’est précisément cette authenticité qui fédère.

Une figure emblématique du body positivity

Depuis ses débuts dans la mode, Ashley Graham incarne avec constance le mouvement du body positivity, défendant une représentation plus inclusive et plus juste des corps dans les magazines et sur les podiums. Pionnière de la mode dite grande taille, elle a marqué l’histoire en étant l’une des premières mannequins rondes à faire la couverture des plus grands titres internationaux. Sa façon de partager son quotidien sur les réseaux sociaux, sans filtre excessif, prolonge ce combat au-delà des shootings : elle invite chacun et chacune à se réconcilier avec son image.

Avec ce selfie posté sur Instagram, Ashley Graham démontre ainsi qu’une apparition mode marquante ne nécessite ni mise en scène spectaculaire, ni décor d’exception. Plus qu’un simple cliché du quotidien, ce selfie résume l’esthétique signature d’Ashley Graham : naturelle, lumineuse et résolument vraie.