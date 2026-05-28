« Une icône intemporelle » : à 59 ans, Salma Hayek séduit dans un look rétro

Anaëlle G.
@salmahayek / Instagram

L’actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise Salma Hayek prouve que l’élégance n’a pas d’âge. Sur la Côte d’Azur, elle a ressuscité le chic sixties de Brigitte Bardot dans une robe bleu pervenche devenue virale.

Salma Hayek canalise Brigitte Bardot à Cannes

Salma Hayek a partagé sur Instagram une série de clichés en coulisses de son séjour cannois. Loin des tapis rouges, elle pose face à la Méditerranée, à bord d’un yacht, dans une ambiance résolument rétro qui évoque les grandes égéries du cinéma des années 1960. Le clin d’œil à Brigitte Bardot sur la troisième photo, icône absolue de la Riviera, est affirmé – jusqu’au cliché complice avec un chat blanc dans les bras.

Robe bleu pervenche et bandeau assorti

La pièce maîtresse est une robe bleu pervenche au design asymétrique : une manche unique s’arrête au coude, bordée de volants, tandis qu’un voile transparent habille l’autre épaule depuis un drapé noué à la taille. La jupe ajustée, rehaussée de fronces et d’un effet plissé, donne à l’ensemble une allure sculpturale.

Pour parfaire ce look, Salma Hayek a ajouté un large bandeau bleu assorti, un rouge à lèvres mauve profond et un maquillage smoky. Un tableau fidèle à l’esthétique des sirènes du grand écran, qui prouve que le rétro n’a rien de désuet.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Les fans conquis

Sans surprise, la publication a déclenché une pluie de réactions admiratives. De nombreux internautes l’ont saluée comme une « icône intemporelle », un compliment récurrent où ses fans estiment que Salma Hayek ne cesse de s’embellir avec le temps. Il faut dire que l’actrice cultive un rapport apaisé au temps : elle accepte et affiche fièrement ses mèches argentées autour du visage, refusant de « masquer son âge ». Une authenticité qui renforce l’attachement de ses millions d’abonnés.

Avec sa robe bleu pervenche et son bandeau assorti, Salma Hayek a ainsi signé l’un des looks « off » les plus inspirants du Festival de Cannes 2026.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
Article précédent
La chanteuse Olivia Rodrigo dénonce les critiques sur sa robe babydoll
Article suivant
« Un naturel qui fascine » : à 50 ans, Ali Larter rayonne sans maquillage

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Un naturel qui fascine » : à 50 ans, Ali Larter rayonne sans maquillage

L'actrice et productrice américaine Ali Larter affiche plus que jamais sa beauté "au naturel". Pour le Memorial Day...

La chanteuse Olivia Rodrigo dénonce les critiques sur sa robe babydoll

Visée par des critiques sur la robe babydoll portée sur scène, l'auteure-compositrice-interprète, musicienne et actrice américaine Olivia Rodrigo...

Cette robe scintillante portée par Hilary Duff fascine les fans

Vingt et un ans après sa dernière apparition, l'actrice et auteure-compositrice-interprète américaine Hilary Duff a fait un retour...

Shannon Elizabeth, 52 ans, mise sur un look de plage ultra tendance

L'actrice et mannequin américaine Shannon Elizabeth signe son grand retour estival sur les réseaux sociaux. Révélée par la...

En robe midi blanche, Sofía Vergara signe un look lumineux

L'actrice, mannequin, productrice et animatrice colombo-américaine Sofía Vergara, révélée par la série « Modern Family », a partagé...

« Le plus beau visage » : la mannequin plus size Ashley Graham partage un selfie qui fait réagir

Sur Instagram, Ashley Graham a partagé un selfie qui a immédiatement déclenché une vague de réactions enthousiastes. Elle...