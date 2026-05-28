« Une icône intemporelle » : à 59 ans, Salma Hayek séduit dans un look rétro

L’actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise Salma Hayek prouve que l’élégance n’a pas d’âge. Sur la Côte d’Azur, elle a ressuscité le chic sixties de Brigitte Bardot dans une robe bleu pervenche devenue virale.

Salma Hayek canalise Brigitte Bardot à Cannes

Salma Hayek a partagé sur Instagram une série de clichés en coulisses de son séjour cannois. Loin des tapis rouges, elle pose face à la Méditerranée, à bord d’un yacht, dans une ambiance résolument rétro qui évoque les grandes égéries du cinéma des années 1960. Le clin d’œil à Brigitte Bardot sur la troisième photo, icône absolue de la Riviera, est affirmé – jusqu’au cliché complice avec un chat blanc dans les bras.

Robe bleu pervenche et bandeau assorti

La pièce maîtresse est une robe bleu pervenche au design asymétrique : une manche unique s’arrête au coude, bordée de volants, tandis qu’un voile transparent habille l’autre épaule depuis un drapé noué à la taille. La jupe ajustée, rehaussée de fronces et d’un effet plissé, donne à l’ensemble une allure sculpturale.

Pour parfaire ce look, Salma Hayek a ajouté un large bandeau bleu assorti, un rouge à lèvres mauve profond et un maquillage smoky. Un tableau fidèle à l’esthétique des sirènes du grand écran, qui prouve que le rétro n’a rien de désuet.

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Les fans conquis

Sans surprise, la publication a déclenché une pluie de réactions admiratives. De nombreux internautes l’ont saluée comme une « icône intemporelle », un compliment récurrent où ses fans estiment que Salma Hayek ne cesse de s’embellir avec le temps. Il faut dire que l’actrice cultive un rapport apaisé au temps : elle accepte et affiche fièrement ses mèches argentées autour du visage, refusant de « masquer son âge ». Une authenticité qui renforce l’attachement de ses millions d’abonnés.

Avec sa robe bleu pervenche et son bandeau assorti, Salma Hayek a ainsi signé l’un des looks « off » les plus inspirants du Festival de Cannes 2026.