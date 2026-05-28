Cette robe scintillante portée par Hilary Duff fascine les fans

Vingt et un ans après sa dernière apparition, l’actrice et auteure-compositrice-interprète américaine Hilary Duff a fait un retour très remarqué aux American Music Awards 2026. Sa robe argentée en cotte de mailles, signée Rabanne, a immédiatement séduit le public.

Hilary Duff illumine le tapis des AMAs 2026

C’est lors de la 52e cérémonie des American Music Awards, organisée au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, que Hilary Duff a fait son apparition. Elle portait une robe métallique argentée au décolleté plongeant et à la silhouette fluide et ajustée, qu’elle a associée à des escarpins argentés assortis et à des accessoires volontairement minimalistes.

Pour parfaire le tout, l’ancienne star de Disney Channel a opté pour un brushing blond souple et volumineux, ainsi qu’un maquillage doux et naturel, laissant la robe occuper toute la lumière. Un parti pris d’élégance épurée, parfaitement raccord avec la solennité du moment.

Une cotte de mailles scintillante signée Rabanne

La pièce qui a tant retenu l’attention est une création de la maison Rabanne. Toute en cotte de mailles métallique, elle jouait sur la lumière à chaque mouvement, avec un décolleté marqué et une fine fente qui dévoilait les escarpins ouverts de la chanteuse.

Fait amusant, cette robe n’en était pas à sa première sortie : l’actrice britannique Ella Purnell l’avait déjà portée lors des Emmy Awards 2024, dans une mise en beauté différente. Entre les mains de Hilary Duff, le modèle a pourtant retrouvé une « seconde jeunesse », au point de figurer parmi les apparitions les plus commentées de la soirée.

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Un retour très attendu, 21 ans après

Au-delà du style, cette apparition revêtait une forte valeur symbolique. Hilary Duff n’avait plus foulé le tapis des AMAs depuis 2005, soit un intervalle de vingt et un ans. Cette année, elle revenait à l’événement en tant que remettante, aux côtés d’autres personnalités comme le chanteur de soul et de R’n’B américain John Legend, l’actrice, comédienne de stand-up et animatrice de télévision américaine Nikki Glaser, la chanteuse, danseuse et chorégraphe américano-canado-syrienne Paula Abdul ou encore l’actrice américaine Lisa Rinna.

La cérémonie, animée par la rappeuse américaine Queen Latifah – déjà co-animatrice de l’édition 1995 – réunissait une longue liste d’artistes sur scène, parmi lesquels : le groupe de musique alternative américain Twenty One Pilots, la chanteuse colombienne de latin trap et de reggaeton Karol G, l’auteur-compositeur-interprète de reggaeton colombien Maluma, le chanteur et musicien de rock britannique Billy Idol ou encore le girl group américain de pop et RnB Pussycat Dolls.

Une année 2026 placée sous le signe du grand retour

Si ce come-back sur le tapis des AMAs 2026 prend autant de sens, c’est qu’il s’inscrit dans une année charnière pour Hilary Duff. Après une décennie loin de la musique, elle a effectué son retour discographique avec un album salué par la critique, suivi d’une tournée à guichets fermés. Et sa visibilité ne s’est pas arrêtée là.

Cette année 2026, elle a également fait partie des têtes d’affiche du célèbre numéro Swimsuit de Sports Illustrated, posant dans un une-pièce blanc au décolleté plongeant lors d’un shooting réalisé à South Caicos. Une succession d’événements qui font de cette période l’une des plus actives de sa carrière.

Un message d’acceptation de soi

Ce retour sous les projecteurs s’accompagne d’un discours affirmé sur le rapport au corps. À l’occasion de sa séance pour Sports Illustrated, Hilary Duff a confié avoir appris à apprécier son corps et tout ce qu’il lui avait permis d’accomplir, expliquant « ne plus se comparer en permanence aux autres ».

Mère de quatre enfants, elle a aussi tenu à poser ses propres limites lors du shooting, choisissant les tenues dans lesquelles elle se sentait à l’aise. Une approche posée et bienveillante, qui rejoint l’image d’une artiste désormais pleinement sereine, sur scène comme devant l’objectif.

Avec sa robe argentée en cotte de mailles, Hilary Duff a ainsi transformé un simple passage sur le tapis des AMAs en moment fort de la soirée. Entre élégance maîtrisée, clin d’œil mode et symbole d’un retour attendu depuis deux décennies, elle a donné à ses fans une nouvelle raison de la suivre dans ce nouveau chapitre.