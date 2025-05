À 58 ans, Halle Berry ose tout : sa robe transparente enflamme le Met Gala

Le 5 mai 2025, Halle Berry a fait sensation au Met Gala en apparaissant dans une robe spectaculaire qui n’a laissé personne indifférent. L’actrice, productrice et mannequin américaine prouve une nouvelle fois qu’elle maîtrise l’art de sublimer l’audace.

Une apparition très attendue sur le tapis rouge

Parmi les stars les plus attendues à New York, Halle Berry s’est démarquée par son allure aussi élégante qu’audacieuse. L’actrice oscarisée a foulé le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art vêtue d’une robe longue noire presque entièrement transparente. Avec un décolleté et une coupe ajustée, la tenue a attiré tous les regards dès son arrivée.

Confectionnée par le designer LaQuan Smith, cette création haute couture jouait habilement sur les contrastes entre opacité et transparence, grâce à de fines surpiqûres ornées de sequins noirs. Halle Berry avait accessoirisé l’ensemble d’un blazer noir court et d’une parure Cartier, ajoutant une touche de sophistication à un look déjà puissant.

Une interprétation du thème 2025

Le thème du Met Gala cette année, « Tailored for You », s’inspirait de l’exposition « Superfine: Tailoring Black Style », célébrant l’héritage vestimentaire du dandysme noir. Si certaines célébrités ont rendu un hommage direct au tailoring historique, Halle Berry a choisi une lecture personnelle et contemporaine du thème.

Avec cette robe qui épouse chaque courbe tout en évoquant la maîtrise de la coupe, l’actrice réaffirme que la mode peut être une déclaration de confiance en soi, même à contre-courant des codes traditionnels. Sa tenue s’inscrit dans une dynamique de pouvoir et de réappropriation du corps.

Un style fidèle à son image

Ce n’est pas la première fois que Halle Berry surprend par ses choix stylistiques. Ces derniers mois, l’actrice s’est illustrée lors de plusieurs événements majeurs. À la cérémonie des Oscars 2025, elle avait par exemple opté pour une robe bustier ornée de miroirs, tandis qu’en avril, elle apparaissait en corset en dentelle et jupe moulante à une soirée Amazon/MGM. Son style oscille entre glamour et audace stylistique, une signature qu’elle cultive avec cohérence.

Avec cette nouvelle apparition au Met Gala, Halle Berry rayonne une fois de plus. Son look transparent maîtrisé s’impose comme l’un des plus marquants de cette édition 2025. Sa tenue incarne une liberté de ton et de style qui inspire bien au-delà des tapis rouges.