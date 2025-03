Charlotte Le Bon, aujourd’hui actrice reconnue et actuellement à l’affiche de la troisième saison de « The White Lotus », a récemment ouvert son cœur dans l’émission « C à vous » sur France 5. L’occasion pour l’ex-mannequin de revenir sur son passé dans l’univers impitoyable du mannequinat, une époque qu’elle qualifie de « pas particulièrement heureuse ». Si sa carrière d’actrice est désormais bien établie, ses années passées à défiler pour les plus grandes marques ont été marquées par des épreuves et des conflits intérieurs qu’elle ne cache pas.

Un passé de mannequin solitaire

De ses 16 à 23 ans, Charlotte Le Bon a évolué dans le monde du mannequinat, un univers qu’elle a rapidement compris être loin d’être fait pour elle. « Non, je n’aimais pas du tout », confie-t-elle sans détours dans l’émission « C à vous ». Entre les défilés, les shootings à travers le monde et les voyages incessants, elle vivait un mode de vie souvent déshumanisant, selon ses dires. « C’était un métier où je me sentais isolée », raconte-t-elle.

Les standards de beauté imposés par l’industrie, souvent irréalistes et écrasants, n’ont fait qu’ajouter à ce sentiment d’isolement. « C’est un milieu qui te dit en permanence que tu n’es jamais assez bien, que ce soit au niveau de ton physique, de ton attitude ou de ta personnalité. C’est un poids lourd à porter », explique-t-elle.

Les diktats de l’industrie du mannequinat

Un autre aspect du mannequinat qu’elle dénonce est la pression incessante exercée sur les mannequins en matière de physique. Dans cette industrie, être belle ne suffit pas : il faut aussi se conformer à des normes strictes, voire étouffantes. Charlotte se souvient : « Non, moi j’étais trop petite et trop grasse ». Ces mots illustrent à quel point les critiques étaient fréquentes et cruelles. Dans un métier où l’apparence est primordiale, Charlotte a souvent été jugée sur son corps, un jugement qui l’a marquée profondément.

« C’est aussi le seul métier où il est légitime de pointer les défauts physiques des autres », souligne-t-elle, une observation qui résonne encore aujourd’hui dans une société où l’apparence semble primer sur l’humain. Pendant 7 années, Charlotte a ainsi porté cette lourde charge, ne se sentant jamais suffisamment à la hauteur. Bien qu’elle n’ait jamais été vraiment à l’aise dans ce milieu, elle a néanmoins trouvé des moyens de se reconstruire, d’apprendre et de se donner de la valeur en dehors de cette quête de perfection.

Les avantages d’une carrière difficile

Malgré ces nombreux revers, Charlotte Le Bon ne considère pas son passé de mannequin uniquement sous un jour négatif. Il y a, dans cette expérience, des éléments qu’elle reconnaît comme étant des atouts indéniables. Le mannequinat lui a permis de voyager à travers le monde, d’acquérir une indépendance financière et de prendre un grand tournant dans sa vie personnelle et professionnelle.

« C’est grâce à ce métier que je suis allée travailler en France », raconte-t-elle, mettant en lumière la chance que ce parcours lui a offerte de découvrir un autre pays et de relancer sa carrière, cette fois-ci dans l’univers du cinéma. Elle admet que sans son expérience de mannequin, elle n’aurait probablement jamais eu l’opportunité de s’établir en France, ni de rencontrer des personnes qui ont joué un rôle clé dans sa transition vers le cinéma. Le mannequinat, bien que difficile, a donc servi de tremplin pour l’aventure qu’elle vit aujourd’hui.

De mannequin à actrice : un rôle qui résonne

Aujourd’hui, Charlotte Le Bon incarne Chloé dans la troisième saison de « The White Lotus ». Ce personnage, une ancienne mannequin en quête de sens dans une vie marquée par l’excès et la superficialité, semble étrangement proche de son propre vécu. Chloé, comme elle, cherche des réponses dans un monde de luxe, de fêtes et de chaos. Ce rôle résonne particulièrement pour l’actrice, qui y voit une opportunité de mettre en lumière des aspects qu’elle a longtemps vécus dans sa propre vie.

« Jouer dans ‘The White Lotus’, c’est pratiquement irrefusable », confie Charlotte. Ce rôle représente un tournant majeur dans sa carrière, une étape où elle s’éloigne de l’image de mannequin pour embrasser pleinement sa carrière d’actrice. Son personnage de Chloé lui permet de poser un regard critique sur l’industrie de la mode et les travers qu’elle y a rencontrés.

Un tournage éprouvant mais enrichissant

Le tournage de « The White Lotus » en Thaïlande a été tout sauf une partie de plaisir. Charlotte raconte les conditions difficiles : des températures étouffantes et un travail intense sous la pression. « On met une équipe de plusieurs centaines de personnes ensemble pendant 6 mois dans des chaleurs quasi-insoutenables », explique-t-elle, faisant allusion à l’ambiance de travail, où drames et tensions se mêlaient visiblement aux moments de création. Au-delà des défis logistiques et émotionnels, Charlotte a su tirer le meilleur de cette expérience, prouvant encore une fois sa résilience et son talent d’actrice.

Aujourd’hui, Charlotte Le Bon est bien loin de ses années de mannequinat. Si son passé a été parsemé de difficultés et de défis personnels, il n’a pas défini son avenir. Elle a su se réinventer, trouver un chemin qui lui correspond et briller sur grand écran.