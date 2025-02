Ce cadeau étrange que fait Tom Cruise à des stars chaque année !

L’acteur Tom Cruise n’a pas que des talents de cascadeur ou de pilote de chasse à son actif. Depuis plusieurs années, il a instauré une tradition des plus curieuses dans le monde du show-business : chaque année, il offre un cadeau pas comme les autres à une poignée de célébrités triées sur le volet. Et ce n’est pas un parfum, ni un bijou scintillant qu’il choisit d’offrir. Non, Tom Cruise a opté pour quelque chose de bien plus surprenant et délicieux… un gâteau à la noix de coco.

Un gâteau, mais pas n’importe lequel…

Le cadeau en question est un « Bundt cake » à la noix de coco, préparé avec soin par la Doan’s Bakery en Californie. D’un coût avoisinant les 126 dollars, ce gâteau n’est pas seulement une gourmandise, mais un véritable symbole de l’amitié et de la générosité de Tom Cruise. Il est si délicieux que de nombreuses célébrités qui ont eu la chance de goûter à ce gâteau en parlent comme « d’une expérience inoubliable ». L’acteur, réalisateur et producteur de cinéma Tom Hanks, par exemple, l’a décrit comme un gâteau « que l’on ne mange qu’une fois par an », tant il est savoureux. Quant à l’acteur Jay Ellis, il l’a qualifié de « trophée », un cadeau rare et précieux qu’il est ravi de recevoir chaque année.

Un mélange d’amour et de tradition

Ce qui rend ce gâteau encore plus unique, c’est la tradition derrière son envoi. Tom Cruise n’a pas seulement instauré un geste amical ; il a créé un véritable rituel au cœur de l’industrie hollywoodienne. En effet, chaque année, une sélection de stars reçoivent ce gâteau comme marque d’affection. Et la liste des « chanceux » est impressionnante. On y trouve des noms tels que Kirsten Dunst, Dakota Fanning, Tom Hanks, Jon Hamm, Cobie Smulders, Angela Bassett, Jimmy Fallon, et même Raymond Lee.

Mais il ne s’agit pas seulement d’un cadeau ponctuel. Certaines célébrités, comme Dakota Fanning, reçoivent chaque année un présent de Tom Cruise. Depuis leur collaboration sur « La Guerre des mondes », il lui offre une paire de chaussures chaque année, un geste d’amitié qui témoigne de l’importance qu’il accorde aux relations humaines et à l’entretien des liens.

Et ce n’est pas une habitude toute récente. La coutume de Tom Cruise remonte à l’époque où il était marié à Katie Holmes. Ensemble, ils avaient pris l’habitude d’envoyer ce gâteau à leurs proches pendant les Fêtes de fin d’année. Même après leur divorce en 2012, Tom a choisi de poursuivre cette tradition. Ce gâteau à la noix de coco est donc devenu bien plus qu’une simple sucrerie : il symbolise l’affection, l’amitié et la continuité, malgré les aléas de la vie personnelle. C’est un rappel que, même dans l’industrie impitoyable d’Hollywood, des liens authentiques et sincères peuvent perdurer.

Un mystère qui suscite l’intérêt

Mais pourquoi ce gâteau précisément ? Et pourquoi ce cercle restreint de célébrités ? C’est un mystère que personne ne semble pouvoir résoudre. Tom Cruise n’a jamais vraiment expliqué pourquoi il a choisi ce gâteau en particulier ni comment il fait pour établir sa liste de destinataires. Les fans et journalistes tentent de percer ce secret, mais Tom garde la recette de ce geste pour lui, renforçant ainsi le mystère qui entoure cette tradition. Ce qui est certain, c’est que recevoir un gâteau de Tom Cruise est désormais un véritable honneur dans le monde de la célébrité. C’est comme une sorte de « club privé », où la reconnaissance et l’affection sont au menu.

Ce cadeau étrange de Tom Cruise, bien qu’un peu surprenant au premier abord, incarne une tradition d’affection, de lien et de générosité dans un monde où tout peut paraître superficiel. Et, pour les stars qui en bénéficient, recevoir ce gâteau représente visiblement un moment d’une grande valeur : une véritable preuve d’amitié et de reconnaissance de la part d’un des acteurs les plus célèbres de Hollywood. La prochaine fois que vous croquez dans une part de gâteau à la noix de coco, peut-être penserez-vous à ce petit rituel de Tom Cruise…