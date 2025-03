Cette candidate de téléréalité va prétendre au concours de Miss !

Après avoir écumé le plateau de l’émission de téléréalité « L’Île de la tentation » au bras de son partenaire Enah, Chloé veut changer de décor et investir la scène des Miss. Celle qui a testé la solidité de son amour sous l’œil de caméras indiscrètes souhaite briller autrement, pourquoi pas avec un diadème sur la tête et une écharpe autour du cou. Elle a déjà eu un bon entraînement sur le sable chaud de ce programme TV très suivi où elle a côtoyé les projecteurs et fait preuve d’une grande photogénie. Pour l’heure, elle défend son nom à échelle « locale » et n’est pas encore certaine d’avoir sa place dans le casting de Miss France 2026. Tout se jouera en mai prochain.

Une transition audacieuse : de la téléréalité à Miss France

Depuis que les règles du concours de Miss se sont assouplies, des femmes de tous horizons posent leur candidature et se bousculent aux portes de cette compétition, qui s’ouvre de plus en plus à la diversité. À 41 ans, Vanessa Douillet, femme du célèbre champion olympique de Judo, a sauté sur l’occasion pour s’inscrire et casser les codes. Pour cette édition 2026, les profils seront plus variés que jamais. Dans le sillage de la quarantenaire, une autre candidate au visage familier prétend aussi à ce prestigieux titre de reine de beauté.

Les fans de téléréalité ont fait sa connaissance derrière les murs de la villa de L’Île de la tentation. Chloé Aio, 27 ans, s’est illustrée dans cette émission de téléréalité qui fédère plusieurs milliers de téléspectateurs. En compagnie de son conjoint, Enah, elle a mis son couple à l’épreuve. Mais aujourd’hui, elle a d’autres ambitions. Contrairement à la plupart des stars de téléréalité qui restent fidèles à ce registre, Chloé entend franchir une frontière télévisuelle et succéder à l’actuelle Miss France. En postulant pour Miss Val-de-Marne, elle souhaite prouver qu’elle est bien plus qu’une simple candidate de téléréalité et qu’elle peut incarner l’élégance.

Une transition rare sur le petit écran et surtout périlleuse. Passer d’un programme aussi sulfureux que L’Île de la tentation à un concours de beauté suivi religieusement relève du jamais vu en France. Quoi qu’il en soit, elle a déjà une communauté soudée derrière elle. Le post Instagram dans lequel elle annonce sa participation au concours de Miss a recueilli plus de 4000 likes.

Une évolution des critères de Miss France ?

Depuis quelques années, le concours Miss France se modernise. S’il y a toujours des mensurations exigées et une taille minimum à respecter, cette « grande » institution lâche du lest sur les autres critères. Ce concours, autrefois strict et très attaché aux standards de beauté, est désormais plus accessible. Les femmes mariées ou pacsées, avec enfants, mais aussi celles qui arborent des tatouages visibles ou qui dépassent les 24 ans peuvent enfin concourir.

Chloé Aio fait partie de ces femmes au parcours atypique. Elle n’a pas le même CV que les autres. Issue de la téléréalité, univers très surfait, elle ne se résume pas seulement à son passage dans L’Île de la tentation. Authentique, naturelle et dépourvue de chirurgie, elle n’a pas le physique façonné au scalpel souvent perçu sur les femmes de la télé-réalité. Néanmoins, sa participation suscite le débat. Si certains saluent son courage et sa volonté de redéfinir les codes du glamour, d’autres critiquent une possible « people-isation » du concours.

Une adversaire de taille pour les autres candidates ?

Un visage solaire, une chevelure tout en relief, des yeux cristallins et une peau empreinte de chaleur. Chloé est loin de faire tache dans le paysage des Miss. Avec son énergie communicative, sa joie lisible et son charme brut, elle est à l’opposé des candidates de téléréalité « traditionnelles ». Danseuse à ses heures perdues et riche de cette expérience face caméra, elle sait comment accrocher la lumière.

En revanche, malgré tous ces atouts, le concours de Miss a une réputation à tenir : celui de la sophistication. Provenir de ce qui est considéré comme les « bas-fonds » de la télévision n’est donc peut-être pas un avantage. Même si Chloé n’a pas l’apparence superficielle des candidates de téléréalité, elle reste indissociable de ce milieu souvent accusé de vulgarité.

Chloé Aio, candidate de téléréalité, devra faire preuve de persuasion pour investir les rangs de Miss France. Après tout, ce n’est pas parce qu’elle a foulé L’Île de la tentation qu’elle est moins légitime qu’une autre.