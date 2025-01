En robe transparente, cette actrice remet à la mode cette tendance pour 2025

Après une année 2024 marquée par la promotion de Dune : Deuxième Partie et Furiosa : Une saga Mad Max, Anya Taylor-Joy s’accorde une parenthèse mode loin des tournages. L’actrice n’en reste pas moins une figure incontournable des événements les plus prestigieux. Invitée à la Fashion Week Haute Couture de Paris, elle a fait sensation le 28 janvier lors du lancement de la collection Tiffany Titan by Pharrell Williams, organisé par Tiffany & Co. à l’Hôtel Plaza Athénée.

Anya Taylor-Joy a une nouvelle fois attiré tous les regards avec une silhouette parfaitement maîtrisée : une mini-robe noire signée Nina Ricci, à la fois élégante et avant-gardiste, associée à un imposant chapeau noir qui a volé la vedette à toutes les autres tendances du moment.

Un look sophistiqué qui remet les grands chapeaux au centre de la mode

Ce chapeau XXL, aux bords larges et à la structure marquée, donne immédiatement une allure théâtrale à son ensemble. Ce n’est pas la première fois que l’actrice joue avec cet accessoire emblématique. En mai 2024, lors du Festival de Cannes, elle avait déjà adopté un énorme chapeau en raphia signé Jacquemus, prouvant que cette pièce pouvait aussi bien être un choix mode audacieux qu’une protection chic contre le soleil.

À Paris, elle a cette fois opté pour une version noire élégante et mystérieuse, s’intégrant parfaitement à l’univers de la haute couture. Cette touche ultra-mode vient structurer son look, ajoutant une dimension dramatique et sophistiquée à sa robe Nina Ricci.

Une actrice qui impose son style avec assurance

Anya Taylor-Joy n’a plus rien à prouver en matière de mode. Égérie Dior, elle maîtrise l’art du glamour intemporel, souvent vêtue de pièces aux coupes ingénieuses et aux couleurs sobres qui mettent en valeur son allure de poupée rétro. Mais ces derniers temps, l’actrice semble s’aventurer vers un style plus affirmé et audacieux, troquant parfois ses silhouettes délicates pour des pièces au charisme plus marqué. Cuir, coupes structurées, transparence et accessoires XXL, elle n’hésite plus à jouer avec les contrastes et les volumes.

Les chapeaux XXL, la tendance forte de 2025

Avec cette apparition, Anya Taylor-Joy confirme que les grands chapeaux seront un incontournable cette année. À mi-chemin entre accessoire d’élégance intemporelle et pièce audacieuse, ils permettent d’ajouter une touche de mystère et de sophistication à n’importe quelle tenue.

Alors que la mode oscille entre minimalisme et théâtralité, l’actrice incarne à merveille cette dualité, prouvant que les accessoires structurés peuvent transformer une silhouette et en faire une œuvre d’art à part entière. Un pari réussi qui ne manquera pas d’inspirer les tendances à venir.