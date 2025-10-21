À 25 ans, cette surfeuse fascine la toile avec ses performances incroyables

Originaire de Sunset Beach, sur la côte nord d’Oahu à Hawaï, Zoe McDougall fait sensation dans le monde du surf… et bien au-delà. À 25 ans, elle impressionne par son style fluide, sa technique affûtée et son énergie solaire, le tout partagé avec générosité sur les réseaux sociaux.

Une surfeuse née, sous les projecteurs depuis l’adolescence

Zoe commence à surfer très jeune, et se fait remarquer dès sa première saison professionnelle en 2012 sur le « circuit junior féminin ». Depuis, elle enchaîne les compétitions internationales, tout en cultivant une forte présence sur Instagram, où elle partage des vidéos de ses sessions sur les plus belles vagues du monde.

Sur Instagram, elle glisse… et captive

Sur son compte @zoe_mcdougall, la jeune surfeuse poste régulièrement des extraits de ses performances : descentes spectaculaires, virages puissants, figures élégantes… Chaque publication reçoit une pluie de compliments : « Tellement forte ! », « Tu glisses sur les vagues comme personne », ou encore « Une vraie déesse de l’océan ». Son style régulier (« regular stance ») et sa maîtrise parfaite des conditions parfois extrêmes font d’elle une figure de plus en plus suivie dans le surf féminin.

Un modèle de détermination et de naturel

Zoe incarne une puissance tranquille, loin des stéréotypes. Elle incarne aussi une nouvelle génération de sportives : connectée, accessible et inspirante. Entre compétitions, entraînements et partages du quotidien, elle prouve que performance et plaisir peuvent aller de pair.

Zoe McDougall n’a ainsi pas fini de faire parler d’elle. Entre la grâce de son surf et la spontanéité de sa présence en ligne, elle incarne l’avenir d’un surf féminin plus visible, plus fort… et définitivement plus libre.