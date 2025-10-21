À 25 ans, cette surfeuse fascine la toile avec ses performances incroyables

Léa Michel
@zoe_mcdougall/Instagram

Originaire de Sunset Beach, sur la côte nord d’Oahu à Hawaï, Zoe McDougall fait sensation dans le monde du surf… et bien au-delà. À 25 ans, elle impressionne par son style fluide, sa technique affûtée et son énergie solaire, le tout partagé avec générosité sur les réseaux sociaux.

Une surfeuse née, sous les projecteurs depuis l’adolescence

Zoe commence à surfer très jeune, et se fait remarquer dès sa première saison professionnelle en 2012 sur le « circuit junior féminin ». Depuis, elle enchaîne les compétitions internationales, tout en cultivant une forte présence sur Instagram, où elle partage des vidéos de ses sessions sur les plus belles vagues du monde.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zoë McDougall (@zoe_mcdougall)

Sur Instagram, elle glisse… et captive

Sur son compte @zoe_mcdougall, la jeune surfeuse poste régulièrement des extraits de ses performances : descentes spectaculaires, virages puissants, figures élégantes… Chaque publication reçoit une pluie de compliments : « Tellement forte ! », « Tu glisses sur les vagues comme personne », ou encore « Une vraie déesse de l’océan ». Son style régulier (« regular stance ») et sa maîtrise parfaite des conditions parfois extrêmes font d’elle une figure de plus en plus suivie dans le surf féminin.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zoë McDougall (@zoe_mcdougall)

Un modèle de détermination et de naturel

Zoe incarne une puissance tranquille, loin des stéréotypes. Elle incarne aussi une nouvelle génération de sportives : connectée, accessible et inspirante. Entre compétitions, entraînements et partages du quotidien, elle prouve que performance et plaisir peuvent aller de pair.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zoë McDougall (@zoe_mcdougall)

Zoe McDougall n’a ainsi pas fini de faire parler d’elle. Entre la grâce de son surf et la spontanéité de sa présence en ligne, elle incarne l’avenir d’un surf féminin plus visible, plus fort… et définitivement plus libre.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« On dirait un déguisement » : le dernier look de Kim Kardashian divise

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« On dirait un déguisement » : le dernier look de Kim Kardashian divise

Sur le tapis rouge du gala de l’Academy Museum, Kim  Kardashian a une fois de plus prouvé qu’elle savait...

En robe dos à découvert, Angelina Jolie affiche ses tatouages sur le tapis rouge

À l’occasion du 20e Festival du film de Rome, Angelina Jolie a une nouvelle fois captivé les photographes...

« Une princesse ! » : en ballerine, cette chanteuse Coréenne éblouit ses fans

L'actrice, danseuse et chanteuse sud-coréenne de K-pop Bae Suzy - de son vrai nom Bae Su-ji, mieux connue...

Une « influenceuse IA » annonce sa leucémie et provoque une vague de critiques

Lil Miquela, personnalité internet animée par intelligence artificielle et suivie par 5 millions d’abonnés sur Instagram et TikTok,...

Jennifer Lopez révèle qui embrasse le mieux à Hollywood !

En pleine promotion de sa nouvelle comédie musicale "Kiss of the Spider Woman", Jennifer Lopez a profité d’un passage...

Halle Berry célèbre ses 59 ans à la plage, ses photos surprennent les fans

Pour célébrer ses 59 ans, Halle Berry a choisi la plage et le soleil comme décors, partageant plusieurs...