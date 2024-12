Qui est Anya Taylor-Joy, l’actrice icône de la beauté atypique d’Hollywood ?

Anya Taylor-Joy, née le 16 avril 1996 à Miami, est une actrice britannico-américaine dont les origines reflètent un mélange unique de cultures. Avec une enfance partagée entre l’Argentine et l’Angleterre, elle a rapidement développé une vision internationale qui transparait dans son art et son style.

L’ascension grâce au cinéma d’horreur

Révélée à seulement 19 ans pour son rôle dans The Witch (2015) de Robert Eggers, Anya Taylor-Joy a conquis le public et les critiques. Son regard perçant et son aura mystérieuse lui ont permis de s’imposer comme une figure incontournable du cinéma d’horreur avec des succès tels que Split (2016) et Glass (2019) de M. Night Shyamalan, ou encore Last Night in Soho (2020) d’Edgar Wright.

La consécration grâce à « Le Jeu de la Dame »

En 2020, Anya Taylor-Joy atteint une renommée internationale avec la mini-série Netflix Le Jeu de la Dame. Son interprétation de Beth Harmon, une prodige des échecs, lui vaut le Golden Globe de la meilleure actrice dans une mini-série. Ce rôle a confirmé son statut d’actrice de premier plan et a marqué un tournant dans sa carrière, l’élevant au rang de star mondiale.

Une carrière marquée par des projets ambitieux

En 2024, Anya continue d’explorer des rôles iconiques dans des productions majeures :

Dune Partie 2 : elle incarne Alia Atréides dans l’épopée de Denis Villeneuve, un rôle dévoilé à la surprise générale lors d’une avant-première à Londres.

elle incarne Alia Atréides dans l’épopée de Denis Villeneuve, un rôle dévoilé à la surprise générale lors d’une avant-première à Londres. Furiosa : elle reprend le personnage culte de Furiosa, précédemment interprété par Charlize Theron, dans la préquelle de Mad Max: Fury Road. Pour ce rôle exigeant, elle a réalisé des cascades spectaculaires, apprenant même à conduire spécialement pour le film.

Une beauté atypique qui fascine Hollywood

Avec ses traits singuliers, Anya Taylor-Joy défie les normes classiques de beauté à Hollywood. Son visage unique, alliant élégance et intensité, lui a permis de devenir une véritable icône moderne, aussi bien dans l’univers du cinéma que dans celui de la mode. Égérie de plusieurs marques de luxe, elle inspire par son style et sa capacité à embrasser son individualité.

Anya Taylor-Joy incarne la diversité et l’évolution d’Hollywood. Entre ses rôles exigeants et sa présence magnétique, elle s’impose comme l’une des actrices les plus captivantes de sa génération. Que ce soit sur grand écran ou sur tapis rouge, elle continue de redéfinir les standards, prouvant qu’une beauté atypique peut devenir une norme éclatante.