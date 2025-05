En maillot de bain, cette actrice de 49 ans dévoile sa silhouette

L’actrice américaine Michelle Monaghan a publié sur Instagram une série de photos solaires et authentiques, dont une en une-pièce sur une plage, accompagnées d’un message fort : un rappel à la vigilance pour la prévention du cancer de la peau, dont elle-même est survivante.

Une silhouette rayonnante… à l’image de son message

Ce mois de mai, Michelle Monaghan a fait bien plus que partager quelques clichés en maillot de bain. « May is #skincancerawarenessmonth and as a melanoma survivor, this is your gentle reminder to get those skin checks! », écrit-elle en légende, dans un post aussi lumineux qu’engagé (« Mai est le mois de sensibilisation au cancer de la peau et, en tant que survivante du mélanome, ceci est votre doux rappel pour faire ces examens de peau ! »). À travers ses mots, Michelle Monaghan mêle plaisir, aventure et responsabilité : oui, on peut profiter du soleil sans mettre sa santé en danger.

Sous les photos partagées, on la découvre en pleine nature, le sourire aux lèvres, entre baignades, surf et moments de détente au soleil. Son message, lui, va bien au-delà de l’esthétique. Loin des clichés d’une beauté figée ou idéalisée, Michelle Monaghan revendique une approche consciente et respectueuse de son corps. Une manière pour elle de conjuguer liberté et prévention : « Staying safe in the sun compromises nothing and allows us a lifetime of adventure » (« Se protéger du soleil ne compromet rien, et nous permet une vie entière d’aventures »), affirme-t-elle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michelle Monaghan (@michellemonaghan)

Survivante du mélanome et ambassadrice de la prévention

L’actrice, connue pour ses rôles dans « True Detective », « Mission Impossible » ou encore « The Path », a déjà évoqué dans le passé sa lutte contre un mélanome, forme agressive de cancer de la peau. Aujourd’hui, elle transforme cette expérience en message de sensibilisation, en utilisant sa plateforme pour rappeler des gestes simples mais essentiels.

Parmi ses habitudes, elle mentionne : l’usage quotidien de crème solaire, le port de chapeaux, et surtout, la limitation des expositions inutiles au soleil. Elle insiste également sur l’importance du dépistage précoce, capable, selon elle, de sauver des vies. Son ton reste léger mais engagé, empreint d’une bienveillance communicative.

Vie active et équilibre personnel

Ce qui marque dans cette publication, c’est aussi le plaisir de vivre qui s’en dégage. Michelle Monaghan évoque les activités qui la ressourcent – plongée, surf, randonnées – et rappelle que prendre soin de soi n’est jamais un frein à l’aventure. Bien au contraire : c’est une façon de la prolonger.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michelle Monaghan (@michellemonaghan)

À une époque où les injonctions liées à l’apparence peuvent encore être pesantes, son post résonne comme un souffle d’air frais. Accepter son âge, son corps, son parcours, tout en délivrant un beau message de prévention, devient une forme de liberté – et de force.