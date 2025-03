Adriana Lima sublime en combinaison noire moulante

Adriana Lima continue d’incarner l’élégance et le glamour à l’état pur. Invitée de prestige lors de l’ouverture de la première boutique Tiffany & Co à São Paulo, la mannequin Brésilienne a illuminée l’événement avec un look aussi chic que glamour. Dans une combinaison noire moulante, elle a prouvé une fois de plus sons sens du style.

Une tenue noire sophistiquée et glamour

L’ex-ange iconique de Victoria’s Secret a fait sensation dans cette pièce noire sophistiquée, nouée derrière le cou, qui mettait délicatement en valeur ses épaules, ses bras fins et son buste. Une silhouette sublimée par une paire de sandales noires minimalistes qui allongeait sa démarche. Le choix de cette tenue, à la fois sobre et glamour, a souligné tout le raffinement naturel de la top-modèle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @anto_lovqqq

Beauté naturelle et regard magnétique

Côté mise en beauté, Adriana a misé sur la subtilité. Son regard magnétique, encadré de mascara, contrastait avec la douceur de sa coiffure tiré en arrière, laissant son visage dégagé et lumineux. Chaque détail de son apparence semblait soigneusement pensé pour refléter la sophistication de la maison Tiffany & Co, qu’elle représentait à merveille lors de cette inauguration très attendue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Ramos (@lucasramosphoto)

Une maman comblée et inspirante

Maman comblée de trois enfants, Adriana Lima jongle entre sa vie de famille et ses engagements professionnels. Son dernier-né, un petit garçon prénommé Cyan, est né en août 2022 et partage avec elle de magnifiques yeux bleus. La mannequin avait d’ailleurs exprimé toute son émotion à l’arrivée de ce bébé en évoquant la symbolique de la couleur cyan, rappelant les eaux cristallines de destinations de rêve chères à sa famille.

Adriana Lima ne se contente pas de marquer l’histoire de la mode avec son image iconique d’ange de Victoria’s Secret. À 43 ans, elle prouve que l’élégance ne dépend pas du nombre d’années mais de la confiance en soi et de la capacité à s’exprimer à travers ce que l’on porte.