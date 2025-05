Athlète de haut niveau, diplômée en sociologie : son double visage fascine

À seulement 26 ans, Sharlene Mawdsley incarne une génération d’athlètes engagées, capables de mener de front une carrière sportive de haut niveau et un parcours universitaire exigeant. Originaire d’un petit village irlandais, cette sprinteuse irlandaise a su imposer son nom sur les pistes européennes et mondiales, tout en décrochant un diplôme en sociologie. Un équilibre rare et précieux, symbole d’une jeunesse ambitieuse et inspirante.

Des débuts discrets dans le comté de Tipperary

Sharlene Mawdsley est née le 11 octobre 1998 à Newport, une localité paisible du comté de Tipperary, en Irlande. C’est là, loin des projecteurs, qu’elle a fait ses premiers pas sur une piste d’athlétisme. Très vite repérée pour sa vitesse et son engagement, elle intègre les clubs régionaux puis nationaux. Dès 2017, Sharlene Mawdsley remporte son premier titre national en salle sur 400 mètres. Ce n’est que le début d’une belle moisson : championne d’Irlande à plusieurs reprises en salle comme en plein air, elle s’impose comme une figure montante du sprint irlandais.

Une ascension progressive sur la scène internationale

Sa carrière prend un tournant à partir de 2022, lorsqu’elle enchaîne les performances solides lors de compétitions européennes. En 2023, elle se distingue lors des Championnats du monde à Budapest, où elle participe au relais 4×400 mètres, marquant une nouvelle étape dans sa progression. C’est en 2024 que son talent explose véritablement aux yeux du grand public.

Aux Championnats d’Europe d’athlétisme à Rome, elle décroche deux médailles historiques : l’or dans le relais mixte 4×400 mètres, et l’argent dans le relais féminin de la même distance. Ces deux podiums, arrachés au terme de courses disputées, confirment sa place parmi l’élite continentale.

Paris 2024 : une présence remarquée malgré la déception

Aux Jeux olympiques de Paris 2024, Sharlene Mawdsley représente l’Irlande sur le 400 mètres individuel. En séries, elle réalise un temps personnel record de 50,71 secondes, mais ce chrono ne lui suffit pas pour accéder aux demi-finales. Si l’élimination est difficile à digérer, elle peut se consoler avec une autre performance : celle de l’équipe irlandaise du relais 4×400 mètres féminin, qui termine quatrième, frôlant de peu un podium olympique inédit pour le pays.

Ce résultat, bien qu’amer, confirme que l’Irlande est désormais une nation à prendre au sérieux dans cette discipline. Sharlene Mawdsley, de son côté, gagne en reconnaissance internationale, tant pour sa vitesse que pour son attitude positive et combative.

Une tête bien faite : sociologie et sport de haut niveau

Là où beaucoup se consacrent exclusivement à leur carrière sportive, Sharlene fait le choix de continuer ses études. Elle s’inscrit en sociologie à l’Université de Limerick, une discipline qui l’attire par son regard critique sur les structures sociales et les inégalités. Malgré les stages d’entraînement, les compétitions à l’étranger et les périodes de récupération, elle réussit à valider son diplôme, faisant preuve d’une rigueur impressionnante.

« J’ai toujours voulu comprendre le monde au-delà du sport. La sociologie m’a donné des outils pour penser différemment », a-t-elle confié dans une interview relayée par les médias irlandais. Son parcours universitaire, loin d’être un simple « plan B », s’inscrit dans une volonté de se construire un avenir riche et diversifié. Elle incarne cette génération d’athlètes qui refusent de choisir entre leur passion et leur curiosité intellectuelle.

Une figure inspirante, loin des clichés

Sharlene Mawdsley inspire, non seulement par ses chronos, mais aussi par son humilité, sa constance et son approche équilibrée de la performance. Elle est régulièrement invitée à intervenir dans des établissements scolaires pour parler de son parcours. Beaucoup de jeunes se reconnaissent dans sa détermination et sa capacité à tracer son propre chemin.

Elle casse aussi les stéréotypes souvent associés aux sportifs de haut niveau : non, l’excellence athlétique n’est pas incompatible avec une vie intellectuelle riche ; non, réussir dans le sport ne signifie pas renoncer à toute autre ambition.

Sharlene Mawdsley incarne ainsi une figure moderne de l’athlète : performante, mais pas enfermée dans son seul domaine. Elle construit une carrière ancrée dans la réalité, nourrie par la réflexion et tournée vers l’avenir. Un modèle de persévérance et de lucidité, dans un monde sportif souvent centré sur l’immédiat.