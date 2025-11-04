« Attendez… c’est sa mère ?! » : cette apparition mère-fille déclenche une vague de réactions

Fabienne Ba.
@voguemagazine/Instagram

À Los Angeles, lors du prestigieux gala Art+Film du Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Cindy Crawford et sa fille Kaia Gerber ont récemment ébloui. Leurs tenues signées Gucci, l’une dorée et l’autre rouge pailletée, ont fait sensation, tout comme leur complicité visible et leur ressemblance.

Un duo glamour et complice

La mannequin américaine Cindy Crawford et sa fille la mannequin et actrice américaine Kaia Gerber ont toutes deux arboré des coiffures « à l’ancienne », des boucles hollywoodiennes rappelant l’âge d’or du cinéma. Leur présence côte à côte a émerveillé le public, certains internautes les prenant même pour des jumelles tant leur allure et leurs traits sont proches.

Kaia a rendu hommage à sa mère en portant une robe rouge sequins, clin d’œil à la robe Versace de Cindy aux Oscars 1991. De son côté, Cindy a opté pour un glamour intemporel avec une robe dorée ornée de perles et de broderies fines, soulignant son statut d’icône mode.

 

La mode comme héritage familial

Cette apparition illustre qu’au-delà des vêtements, le charme et le style peuvent se transmettre de génération en génération. Kaia Gerber, dans plusieurs interviews récentes, a reconnu l’importance d’avoir une maman comme Cindy Crawford, véritable modèle, et la chance d’évoluer sous son influence dans le milieu du mannequinat.

En résumé, ce duo incarne aujourd’hui une alliance réussie entre passé et présent, tradition et modernité, symbole d’un glamour familial porté par deux générations emblématiques.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
« Irrespectueux » : cette célébrité crée la polémique avec son costume d’Halloween

