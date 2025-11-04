« Irrespectueux » : cette célébrité crée la polémique avec son costume d’Halloween

L’actrice et mannequin italo-américaine Julia Fox a fait sensation – et scandale – lors du « Cursed Amulet Halloween Party » à New York à l’occasion d’Halloween 2025. Déguisée en Jackie Kennedy, elle portait le tailleur rose emblématique, perles, brushing d’époque… mais le tout couvert de fausses taches de sang, évoquant l’assassinat de John F. Kennedy en 1963. Ce clin d’œil macabre n’a pas tardé à déchaîner la colère des internautes.

Réactions indignées sur les réseaux sociaux

Photos et vidéos du costume ont envahi Instagram et TikTok, suivies de critiques acerbes : « Olala non », « C’est triste », « Qu’on la cancel définitivement », « Sans empathie », « Ce n’est pas un costume, c’est un meurtre 2.0 ». Beaucoup y ont vu une forme de glorification de la violence historique et un manque de respect pour une figure endeuillée ou pour l’histoire américaine. Même Jack Schlossberg, petit-fils de Jackie Kennedy, s’est dit « choqué et attristé » publiquement.

La défense de Julia Fox

Face au tollé, Julia Fox s’est depuis expliquée sur Instagram : « Je suis habillée en Jackie Kennedy dans son tailleur rose, pas comme un costume mais comme un statement ». Elle a affirmé que cette tenue évoquait l’acte de courage de Jackie O, qui avait refusé de retirer son tailleur ensanglanté juste après le crime, « pour montrer ce qu’on lui avait fait ».

Selon Julia Fox, il s’agissait d’une performance, d’une protestation et d’un symbole du trauma et de la féminité comme forme de résistance : « Beauté et horreur, poise et dévastation ». Ses explications n’ont toutefois convaincu qu’une minorité. Pour beaucoup, il ne s’agissait que d’une provocation supplémentaire lors d’Halloween, dans la longue série de buzz orchestrés par Julia Fox, déjà connue pour ses looks « extrêmes » et ses déclarations controversées.

En définitive, loin d’en être à son premier scandale, Julia Fox continue visiblement d’utiliser la mode comme outil de déclaration artistique – quitte à franchir les limites de l’acceptable. Son costume d’Halloween 2025 restera comme l’un des plus discutés – et polémiques – de l’année.