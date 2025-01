Aujourd’hui âgée de 53 ans, cette actrice était une icone dans les années 90

Denise Lee Richards, née le 17 février 1971, est une actrice, mannequin et personnalité de télévision américaine. Elle a marqué les années 1990 avec des rôles mémorables, notamment dans des films tels que Starship Troopers (1997), Wild Things (1998) et Le monde ne suffit pas (1999), où elle a interprété la James Bond girl Christmas Jones. Bien que ce rôle ait suscité des critiques, il a également propulsé Richards au rang de star internationale.

Une carrière éclectique au cinéma et à la télévision

Denise Richards a su diversifier ses rôles, oscillant entre comédies, thrillers et drames. On la retrouve dans des films cultes comme Scary Movie 3 (2003), et Love Actually (2003). Elle a également exploré des genres variés avec le slasher Valentine (2001) ou encore le drame Jolene (2008).

Côté télévision, Richards a brillé dans des séries comme Blue Mountain State (2010–2011), le thriller mystérieux Twisted (2013–2014), et le soap opera Amour, gloire et beauté (The Bold and the Beautiful, 2019–2022).

Une star de la télé-réalité et auteure à succès

Denise Richards s’est également imposée comme une figure incontournable de la télé-réalité. Elle a été la star de Denise Richards: It’s Complicated (2008–2009), a rejoint The Real Housewives of Beverly Hills pour plusieurs saisons (2019–2020, 2023–2024), et sera bientôt à l’affiche de Denise Richards and the Wild Things (2025), une série très attendue.

En parallèle, elle a partagé son parcours personnel dans son mémoire The Real Girl Next Door (2011), qui est devenu un best-seller du New York Times, confirmant son statut de femme polyvalente et admirée.

En plus de son succès professionnel, Denise Richards est reconnue pour son engagement personnel et son rôle de mère. Adoptant une posture résolument positive, elle a souvent partagé des moments de sa vie privée, notamment son expérience en tant que mère adoptive de sa troisième fille, Eloise. Elle a également été vocalement active sur des sujets tels que l'adoption, l'autisme, et la co-parentalité, devenant une source d'inspiration pour beaucoup. Denise n'hésite pas à utiliser sa plateforme pour soutenir des causes importantes, tout en restant fidèle à elle-même, démontrant ainsi une force et une résilience remarquables dans sa vie publique et privée.

Avec une carrière qui s’étend sur plusieurs décennies et une présence constante dans le paysage médiatique, Denise Richards continue d’inspirer et de captiver. Que ce soit par ses rôles variés ou sa capacité à se réinventer, elle reste une figure incontournable d’Hollywood.