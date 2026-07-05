Avec son compagnon, Lindsay Lohan partage des photos qui font réagir

Julia P.
@lindsaylohan / Instagram

L’actrice américaine Lindsay Lohan a offert à ses fans un rare aperçu de sa vie de famille. À l’occasion des 40 ans de son mari, Bader Shammas, elle a partagé sur Instagram une série de photos personnelles, accompagnées d’un message touchant. Une publication intime, qui a beaucoup fait réagir ses abonnés, peu habitués à la voir partager son quotidien.

Un tendre hommage à son mari

Pour célébrer l’anniversaire de son époux, Lindsay Lohan a publié un message empreint d’amour. « Joyeux anniversaire à ma personne préférée. Tu es un mari incroyable, le père le plus aimant et le genre d’ami que tout le monde rêve d’avoir », a écrit l’actrice. Elle a également remercié Bader Shammas pour la vie qu’ils ont construite ensemble, saluant la joie qu’il apporte chaque jour à leur fils. « Je t’aime infiniment », a-t-elle conclu.

Un rare aperçu de sa vie de famille

La publication, composée de photos et de vidéos, donne à voir des instants complices en famille, entre le couple et leur jeune fils. Sur l’un des clichés, Lindsay Lohan pose tendrement, la tête posée sur l’épaule de son mari. D’autres images témoignent simplement de la douceur de leur quotidien. Des moments rares, que Lindsay Lohan partage avec parcimonie.

 

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Une vie loin des projecteurs à Dubaï

Si ces clichés ont autant marqué, c’est que Lindsay Lohan protège soigneusement sa vie privée. Installée à Dubaï depuis 2014, Lindsay Lohan y a construit une existence plus paisible, loin de l’effervescence hollywoodienne. Elle a souvent évoqué une vie « très normale » dans cette ville, où elle apprécie de pouvoir préserver sa famille du regard médiatique. Mariée au producteur Bader Shammas en 2022, elle est devenue mère l’année suivante.

Des fans touchés

Sans surprise, cette parenthèse intime a ému les internautes. Nombreux sont ceux à avoir salué la sincérité du message et le bonheur évident qui se dégage de ces images. En partageant, l’espace d’une publication, un morceau de son intimité, Lindsay Lohan a offert à son public un aperçu précieux de l’épanouissement qu’elle a trouvé loin des projecteurs.

Avec cet hommage à son mari, Lindsay Lohan confirme ainsi l’équilibre qu’elle a su bâtir, entre carrière et vie de famille. Discrète, mais visiblement comblée, l’actrice prouve qu’elle a trouvé, à Dubaï, une forme de sérénité – qu’elle a choisi, le temps d’une publication, de partager avec ses fans.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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