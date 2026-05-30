Avec ses ballerines métalliques, Emma Roberts confirme le retour de cette tendance

La ballerine n’a pas dit son dernier mot. Lors d’un événement mode à New York, l’actrice et productrice américaine Emma Roberts a réinventé cette chaussure culte avec une paire métallique argentée, confirmant le retour en force de la tendance cet été 2026.

Des ballerines métalliques qui font sensation

Emma Roberts s’est dernièrement rendue à une exposition mode dans le quartier de SoHo, à New York, où elle a fait forte impression côté chaussures. Elle avait opté pour une paire de ballerines métalliques argentées vernies, rehaussées d’un astucieux jeu de brides croisées façon « mary jane ». Le modèle se distinguait aussi par son bout arrondi et son empeigne haute, qui couvre davantage le dessus du pied. Un détail dans l’air du temps.

Un look mode complet et coloré

Le reste de la tenue était tout aussi chic. Emma Roberts portait une jupe imprimée aux motifs colorés sur le thème du voyage, associée à un haut côtelé à col, à manches longues, dans un bleu céruléen lumineux. Côté coiffure, elle arborait de longues ondulations blondes et complétait l’ensemble d’un petit sac beige. Un look où la fantaisie de la jupe répondait à la sobriété chic du haut et des accessoires.

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La ballerine, tendance phare de l’été 2026

Avec ce choix, Emma Roberts confirme une tendance qui ne faiblit pas : le grand retour de la ballerine. À l’approche de l’été 2026, la chaussure plate s’impose un peu partout, portée par de nombreuses célébrités.

L’auteure-compositrice-interprète, musicienne, productrice et actrice espagnole Rosalía l’a récemment adoptée dans une version froncée, tandis que l’auteur-compositeur-interprète, musicien et acteur britannique Harry Styles l’a glissée à son répertoire pour des cérémonies ou des plateaux télé. Preuve que la ballerine, longtemps cantonnée au registre « sage », se réinvente : déclinée en version métallisée, à brides ou encore à empeigne haute, elle s’affirme désormais comme une véritable pièce mode à part entière.

En misant sur des ballerines métalliques aussi originales qu’élégantes, Emma Roberts signe ainsi l’un des looks les plus inspirants du moment – et confirme que la chaussure plate a définitivement repris le pouvoir. Une tendance facile à adopter, qui promet de nous accompagner tout l’été.