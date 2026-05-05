Blake Lively impressionne avec une robe spectaculaire de 4 mètres au Met Gala

L’actrice et mannequin américaine Blake Lively n’était pas revenue au Met Gala depuis 2022. Quand elle est réapparue sur les marches du Metropolitan Museum of Art dans la nuit du 4 au 5 mai 2026, c’était avec une robe qui valait bien 4 ans d’attente – et 4 mètres de traîne.

Une robe Versace d’archives de 2006

Blake Lively avait co-présidé le Met Gala en 2022, dans une robe Versace qui s’était transformée en direct sur le tapis rouge – devenant l’un des moments les plus mémorables de l’histoire récente de l’événement. Cette année, elle faisait son grand retour après 4 ans d’absence avec une robe Atelier Versace du printemps 2006, pièce d’archives personnellement choisie et validée par Donatella Versace.

Cette dernière a confié à Vogue : « Blake a eu tellement de moments iconiques avec Versace au Met, et ce soir ne fait pas exception ». La robe pastel, inspirée des peintures vénitiennes Rococo du XVIIIe siècle, comportait un corsage drapé brodé de pierres précieuses en dégradé de tons doux, plusieurs protubérances sculpturales aux hanches évoquant les formes des intérieurs d’église baroques, et une traîne de 4 mètres.

BLAKE LIVELY AT THE MET GALA pic.twitter.com/xdwptIv6OO — 2000s (@PopCulture2000s) May 5, 2026

« Le vêtement est une toile »

Interrogée par Vogue sur le tapis rouge, Blake Lively a expliqué son choix : « Parce que le thème est basé sur l’art, je voulais porter une pièce d’archives. Un vêtement est vraiment une toile, et il raconte une histoire. Pouvoir choisir une pièce qui a sa propre histoire et qui a résisté à l’épreuve du temps, c’était spécial ». Elle a également décrit la robe comme ressemblant à « un lever et un coucher de soleil » en même temps.

Le sac le « plus personnel » de la soirée

Au-delà de la robe, c’est un accessoire discret qui a touché le plus : un minaudière Judith Leiber Couture personnalisé, dont les quatre faces étaient ornées de dessins réalisés par chacun de ses quatre enfants. Un contrepoint intimiste et émouvant à la grandeur du reste – comme un rappel que même sur le plus grand tapis rouge du monde, ce qui compte le plus reste la famille.

Des accessoires à la hauteur de la pièce

Blake Lively a complété sa tenue avec des talons Christian Louboutin, des bijoux Lorraine Schwartz et ses cheveux en ondulations Old Hollywood retombant en cascade sur ses épaules. Son maquillage, aux reflets bronzés californiens avec un eye-liner discret, équilibrait la grandeur baroque de la robe sans jamais chercher à la concurrencer.

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Une histoire continue avec Versace au Met

Cette robe 2026 s’inscrit finalement dans une saga Versace-Lively qui traverse plus d’une décennie de Met Galas : la sirène dorée à plumes bleues en 2017, la robe « Heavenly Bodies » bordeaux brodée en 2018, la robe Statue de la Liberté en 2022 – et maintenant ce Rococo pastel à traîne de 4 mètres. À chaque édition, une nouvelle page de la même histoire.

Quatre ans d’absence, quatre mètres de traîne, quatre dessins d’enfants sur un minaudière – Blake Lively a ainsi signé un retour qui conjuguait avec une rare précision le spectacle et l’intime. Exactement comme on attendait qu’elle le fasse.