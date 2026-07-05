À 51 ans, Eva Longoria attire tous les regards dans une robe scintillante

L’actrice, réalisatrice et productrice américaine Eva Longoria a fait sensation en ressortant l’une de ses plus belles tenues : une robe dorée scintillante signée Carolina Herrera, déjà portée plus tôt cette année 2026 au Festival de Cannes. Un « petit moment doré », selon ses mots.

Une robe dorée

Pour l’occasion, Eva Longoria a misé sur une robe, sans bretelles et taillée en colonne, entièrement recouverte de délicats ornements dorés et de perles, créant un effet « métal liquide » du haut jusqu’en bas. Son décolleté en V qui apportait une touche d’audace à cette silhouette très épurée. Une pièce spectaculaire, qui offrait à ce modèle déjà remarqué un nouveau moment sous les projecteurs.

Une élégance « vieux Hollywood »

Fidèle à son style, Eva Longoria a su sublimer cette robe avec une allure résolument inspirée du « vieil Hollywood ». Reconnue pour son goût des silhouettes intemporelles, elle a prouvé une nouvelle fois qu’elle maîtrise l’art du tapis rouge. Certaines robes, comme celle-ci, sont tout simplement trop belles pour n’être portées qu’une seule fois – et Eva Longoria l’a bien compris.

Des accessoires soigneusement choisis

Pour compléter sa tenue, l’actrice a opté pour de fines sandales métalliques à brides, parfaitement assorties à l’éclat doré de la robe. Elle a ajouté des boucles d’oreilles pendantes serties de diamants et, sur certains clichés, de grandes lunettes de soleil, pour une touche à la fois chic et décontractée. Côté beauté, ses cheveux bruns coiffés en ondulations souples, ses pommettes hâlées et ses lèvres nude mates parachevaient cet ensemble harmonieux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Un « moment doré » salué par les fans

En partageant ces images sur Instagram, Eva Longoria a simplement écrit : « Throwback de ce petit moment doré ». Une légende toute simple, qui a suffi à déclencher une avalanche de compliments. Dans les commentaires, les internautes ont salué l’élégance intemporelle de ce look, confirmant le statut d’Eva Longoria parmi les références mode du moment. Révélée par « Desperate Housewives » et aujourd’hui à l’affiche d’« Only Murders in the Building », Eva Longoria confirme que son influence dépasse largement le petit écran.

Avec cette robe dorée scintillante, Eva Longoria signe ainsi une apparition aussi éclatante que maîtrisée. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, toujours admiratifs de ses choix mode.