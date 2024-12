De Ben Affleck à Beyoncé : ces célébrités qui ont incarné le père Noël vont vous étonner !

Dans le cadre de films ou pendant un concert, sous des centaines de projecteurs ou dans l’intimité de leur foyer, de nombreuses célébrités se sont mises dans la peau du père Noël. Certaines d’entre elles ont revisité le fameux costume rouge avec une touche de strass ou de glamour tandis que d’autres ont apprivoisé l’accoutrement traditionnel avec une pointe d’humour. Zoom sur ces stars qui ont donné une nouvelle dimension au légendaire costume rouge et qui ont fait de l’ombre au vrai père Noël !

Lindsay Lohan, une mère Noël dans l’âme

Régulièrement en vedette des films de Noël, l’actrice a tout d’une mère Noël des temps modernes. Si en ce moment, elle fait parler d’elle pour son rôle de la « belle-fille parfaite » dans « Our Little Secret », film de Noël en top de Netflix, Lindsay Lohan est une habituée des guirlandes et de la fausse neige. Elle a notamment marqué les esprits en revisitant le look du père Noël dans son film culte « Mean Girls ». Avec ses amies du lycée, elle a raccourci le classique costume rouge et blanc pour en faire une tenue de scène sexy. Elle arbore cet ensemble très osé pour une performance mémorable sur « Jingle Bell Rock ». Bien moins emmitouflée que l’authentique papa Noël, Lindsay a réussi à faire monter la température en plein hiver !

Ariana Grande, une Santa version pop et glam

Ariana Grande a modernisé la tenue du père Noël dans son clip « Thank You Next ». À la fin de ce show visuel, la chanteuse à la voix d’or arbore une tenue en velours rouge parsemée de plumes immaculées. Ce look laisse peu de place au suspense. Elle troque également les bottes de sept lieues contre des cuissardes noires. Elle remplace aussi les gants rouges par des modèles en latex. On la voit entourée de décorations de Noël, dans une ambiance chaleureuse et lumineuse, qui donne envie de chanter avec elle sous le sapin.

Gisele Bündchen, une mère Noël en petite tenue

Lors du défilé Victoria’s Secret de 2005, la mannequin s’est présentée dans un costume hybride, entre l’ange et le père Noël. Des manchettes rouges entourées de froufrous blancs avec une mini-jupe taille basse et des bottes chaussettes assorties, un soutien-gorge vermillon aux allures de bijoux et une paire d’ailes greffée dans le dos… Gisele Bündchen est tellement sensuelle dans cette tenue qu’elle ferait fondre la neige. Mère Noël prend tout de suite un visage plus coquin et révèle son habit du soir…

Katy Perry, l’adepte des costumes audacieux

Katy Perry s’est hissée plusieurs fois dans le costume du père Noël. Mais la chanteuse, habituée des tenues « provocatrices », reste toujours fidèle à elle-même. Lors de sa représentation au Jingle Ball du Y100 en 2008, elle a fait le choix d’une robe ultra courte réunissant toutes les fantaisies de Noël. En 2019, dans son clip « Cozy Little Christmas », elle a encore enlevé un peu de tissu pour transformer la robe en maillot une pièce très bling-bling.

Mariah Carey, l’indétrônable Reine de Noël

Peut-on parler de Noël sans évoquer Mariah Carey ? Absolument pas. Depuis son hymne intemporel « All I Want for Christmas Is You », la diva est devenue la reine de Noël. Pour sonner l’heure des Fêtes et être raccord avec son tube interplanétaire qui ne se déloge pas de notre tête depuis le 1er décembre, elle enfile sa plus belle tenue de mère Noël. Mariah ne fait jamais dans la demi-mesure. Son Santa est une icône pop, sensuelle et scintillante, qui capture parfaitement l’esprit de la saison. Combinaison rouge moulante, col bénitier recouvert de duvet blanc et ceinture noire épaisse… voilà son look de prédilection !

Ben Affleck, le père Noël en mode bad boy

Quand Ben Affleck joue les pères Noël, ce n’est pas pour émerveiller les enfants au supermarché. Mais pour faire un braquage incognito. Son costume est une couverture. Dans le film « Piège Fatal », il n’a pas grand-chose en commun avec l’homme rouge qui gâte les bambins. Mais ce choix vestimentaire est un régal pour les yeux. Ce père Noël là, on préférerait qu’il tombe dans notre plutôt que dans la cheminée…

Beyoncé à l’époque de Destiny’s Child

On connaît Beyoncé dans l’habit de la cowgirl effrontée mais moins sous les traits de la mère Noël. Pourtant Queen B a aussi campé ce personnage emblématique avec élégance et fraîcheur. En 2001, Beyoncé, accompagnée de ses partenaires des Destiny’s Child,Kelly Rowland et Michelle Williams, a marqué la saison des Fêtes. Lors d’une apparition chez Toys « R » Us, les trois icônes de la pop ont dévoilé leurs poupées à leur effigie, tout en se plongeant dans l’esprit de Noël.

Pamela Anderson, une bombe de Noël

Pendant l’émission culte The Tonight Show, animée par Jay Leno, Pamela a laissé son maillot de bain rouge vif au placard pour enfiler le costume d’une mère Noël sensuelle et décomplexée. On est loin de la mamie gâteau à lunettes qui avance en déambulateur et qui porte des bas de contention…

De la pop star à la mannequin en passant par l’acteur hollywoodien, chaque célébrité a su donner au père Noël une interprétation unique. Maintenant, à vous de sauter dans l’habit rouge !