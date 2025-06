La compagne de DiCaprio victime d’un accident mode lors du mariage de Jeff Bezos

Venue briller lors du mariage spectaculaire de Jeff Bezos et Lauren Sánchez, la mannequin italienne Vittoria Ceretti, compagne de Leonardo DiCaprio, a malheureusement vu sa tenue tourner au fiasco.

Une robe culte… qui n’a pas tenu le choc

Dès son arrivée au Gritti Palace, Vittoria Ceretti a suscité la curiosité en portant une version revisitée de la robe en tulle que Gisele avait immortalisée sur le tapis rouge du Met Gala. Si l’idée semblait audacieuse, le résultat a viré au cauchemar stylistique en fin de soirée.

Sur ses réseaux sociaux, la mannequin a en effet partagé une story où l’on distingue un petit trou à l’avant de la robe. Quelques heures plus tard, une photo la montre assise, la robe complètement déchirée, laissant apparaître ses jambes nues. Le tissu, devenu trop fragile, n’a pas résisté à la soirée.

View this post on Instagram A post shared by World Wide Fashion (@wworldwwideffashion)

Trois tenues pour un week-end, une seule polémique

Ce look, qui devait être l’un des moments forts du week-end, a finalement éclipsé les deux autres tenues portées par Vittoria pendant les festivités. Elle avait pourtant opté pour une élégante robe noire à décolleté profond pour la cérémonie, et un autre modèle vintage Dolce & Gabbana jeudi soir.

C’est finalement ce clin d’œil à Gisele Bündchen – et la comparaison inévitable – qui a nourri les discussions. En plus de la symbolique évidente, le choix d’un vêtement déjà porté par l’ex-compagne de son partenaire a renforcé l’attention médiatique. Et quand le tissu a cédé, les commentaires n’ont pas tardé à fuser.

« Un fashion faux pas devenu cauchemar »

Sur les réseaux sociaux, les internautes oscillent entre moqueries et empathie. Certains évoquent « le karma textile », d’autres s’étonnent du manque de robustesse d’une robe de couturier. Quelques messages plus compatissants saluent le naturel de la mannequin, qui a pris l’incident avec humour et a continué à profiter de la soirée.

Me defending Vittoria Ceretti on here over a dress pic.twitter.com/p1rlb7eRJA — lauren (@LaurenEJordan) June 30, 2025

Porter une robe iconique, c’est embrasser son histoire – et parfois, en écrire une nouvelle. Vittoria Ceretti l’a appris à ses dépens ce week-end, dans un décor transformé en terrain de mode impitoyable. Si le mariage de Jeff Bezos restera sans doute dans les mémoires pour son faste, il pourrait bien être aussi associé à ce moment de fragilité textile devenu viral.