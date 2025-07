La surprenante lignée qui relie Léon XIV à Hollywood

Le pape Léon XIV, premier pontife américain naturalisé péruvien, n’est pas seulement une figure spirituelle majeure : son arbre généalogique révèle des liens inattendus avec plusieurs icônes de la culture populaire.

Des racines transatlantiques et créoles

De Madonna à Justin Bieber, en passant par Angelina Jolie, la généalogie du souverain pontife tisse un pont fascinant entre le Vatican et Hollywood. Né à Chicago en 1955 sous le nom de Robert Francis Prevost, Léon XIV possède une ascendance particulièrement cosmopolite.

Du côté paternel, ses origines plongent dans la Normandie et le nord-ouest de la France, avec une grand-mère née au Havre, issue d’une famille de pâtissiers du pays de Caux et du Calvados. Son grand-père paternel, quant à lui, était d’origine italienne, mais la branche française domine nettement ce côté de la famille.

Côté maternel, l’histoire familiale du pape traverse l’Atlantique et s’enracine à la Nouvelle-Orléans, au sein de la communauté créole. Parmi ses ancêtres figurent des cordonniers, des bourgeois marseillais, mais aussi des « gens de couleur libres » et un aïeul né en Haïti, confirmant des ascendances africaines et antillaises. Cette diversité fait de Léon XIV le premier pape à la fois d’ascendance africaine subsaharienne et américaine.

Un arbre généalogique qui croise les stars

Ce patrimoine génétique exceptionnel a permis aux généalogistes de remonter jusqu’à des ancêtres communs avec plusieurs célébrités internationales. Selon des recherches menées en collaboration avec des experts américains et canadiens, Léon XIV partage des racines avec des personnalités comme Madonna, Justin Bieber, Angelina Jolie, Hillary Clinton ou encore Jack Kerouac. Le point de convergence ? Un ancêtre du XVIIᵉ siècle établi au Canada, Louis Boucher de Grandpré, qui relie le pape à cette impressionnante constellation de stars.

Les liens de parenté sont bien sûr très éloignés – il s’agit de « cousins » à plusieurs générations d’écart – mais ils illustrent la manière dont les grandes migrations et brassages culturels de l’histoire américaine ont pu relier des destins aussi différents que celui du souverain pontife et des vedettes de la pop culture.

Quand le Vatican croise Hollywood

Au-delà des liens de sang, Léon XIV ne cache pas son intérêt pour la culture populaire. Récemment, il a reçu en audience officielle Al Pacino, devenant ainsi le premier pape à rencontrer une star hollywoodienne dès le début de son pontificat. Cette ouverture symbolise une volonté de dialogue entre l’Église et le monde contemporain, et rappelle que l’héritage familial du pape est aussi fait de diversité, de métissage et de rencontres improbables.

La trajectoire de Léon XIV, de Chicago au Vatican, en passant par les quartiers créoles de la Nouvelle-Orléans et les campagnes normandes, incarne ainsi à elle seule le brassage des cultures et des histoires. Cette lignée, qui relie le chef de l’Église catholique à des figures majeures du cinéma et de la musique, rappelle que derrière chaque destin se cache souvent un passé collectif, riche et inattendu.