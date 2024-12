Vous ne croirez pas les revenus que Mariah Carey tire de « All I Want For Christmas »

Chaque année, en décembre, une mélodie familière résonne à travers les rues, les magasins et les plateformes de streaming : « All I Want For Christmas » de Mariah Carey. Véritable hymne de Noël depuis 1994, ce tube emblématique annonce l’arrivée des Fêtes et s’impose comme une tradition musicale incontournable. Mais au-delà de son aspect festif, ce titre s’avère aussi être une mine d’or pour son autrice, compositrice, interprète et coproductrice, Mariah Carey.

Un succès phénoménal, année après année

Depuis sa sortie en octobre 1994, « All I Want For Christmas » s’est imposé comme un classique des Fêtes de fin d’année, traversant les générations et s’invitant dans les playlists de Noël à travers le monde. Avec 1,9 milliard de streams sur Spotify à ce jour et des millions d’écoutes supplémentaires sur d’autres plateformes, la chanson continue de battre des records chaque année. En 2024, ce tube pourrait même établir un nouveau record d’écoutes en France, où il revient chaque année en tête des charts pendant la période des fêtes. Sa popularité, qui amuse autant qu’elle exaspère certains, semble inébranlable.

Un tube qui rapporte gros

Au-delà de son succès musical, « All I Want For Christmas » est un véritable jackpot financier pour Mariah Carey. En tant qu’autrice-compositrice, interprète et coproductrice, elle récolte une grande partie des revenus générés par les diffusions sur les ondes, les ventes physiques et digitales, ainsi que les streams. Sur les 30 dernières années, ce titre lui aurait rapporté environ 60 millions de dollars (soit 57 millions d’euros), soit un revenu annuel moyen de 1,9 million d’euros. Ces chiffres impressionnants témoignent de la rentabilité exceptionnelle de ce classique de Noël.

Le tube intemporel de Noël

Si « All I Want For Christmas » reste si populaire, c’est parce qu’il a su capturer l’essence même des fêtes : la magie, la joie et l’amour. Sa mélodie entraînante, ses cloches festives et les performances vocales inégalées de Mariah Carey en font une chanson qui transcende les époques. Cependant, son succès ne repose pas uniquement sur la nostalgie. Les jeunes générations découvrent chaque année ce classique via les playlists de streaming et les réseaux sociaux, perpétuant ainsi sa longévité.

Mariah Carey, la reine de Noël

Avec ce tube, Mariah Carey n’a pas seulement marqué l’histoire de la musique, elle s’est aussi imposée comme une icône indissociable de la période de Noël. Chaque année, elle réapparaît en tête des classements, rappelant à tous son statut de « Reine de Noël ». Et avec des chiffres aussi impressionnants, il n’est pas étonnant qu’elle se frotte les mains à l’approche des fêtes. « All I Want For Christmas » est bien plus qu’une chanson : c’est un phénomène culturel et économique qui, 30 ans après sa sortie, continue d’illuminer les fêtes tout en enrichissant son interprète.

En 2024, alors que les cloches de Noël résonnent à nouveau, une chose est sûre : Mariah Carey n’a pas fini de célébrer ce succès intemporel.